明星二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)2日宣布退休！這位畢生效力紅襪，留下無數精彩守備的宿將，在傷痛纏身之下依依不捨告別職業棒壇，他今年37歲。「波士頓紅襪是我的一切，我在這裡成家生子，每天起床就是想著如何幫球隊獲勝，並且我有幸在最棒的球迷與城市面前做這些事。」

2004年選秀派卓亞被紅襪挑中，2006年登上大聯盟，摘下美聯新人王(2007)、美聯MVP(2008)，4次金手套、2次世界大賽冠軍。他獲選過「威爾森最佳防守球員」(Wilson Defensive Player)，這是純粹經由數據計算而不是投票選出來的各位置最佳守備者，他生涯參與過940次雙殺，守備率99.1%。

派卓亞的生涯也正好歷經過王建民、陳偉殷在大聯盟的全盛期。派卓亞與王建民2007年交手10次，派卓亞佔據上風，揮出4支安打、1分打點、1次盜壘，生涯對建仔的打擊率0.318。殷仔被他打得更慘，派卓亞38打數18支安打，打擊率高達0.474。

2017年4月，當時效力巴爾的摩金鶯隊的馬恰多(Manny Machado)以低級滑壘鏟傷派卓亞，他的左膝經過多次手術與發炎都沒有痊癒。派卓亞受重傷之後，內野守備出現空缺，當時效力紅襪的林子偉該年登上大聯盟，獲得更多表現機會。

派卓亞最後一次出賽是在2019年，只打了6場比賽，他表示自己的膝傷讓他無法跑步了。去年12月派卓亞接受人工膝關節置換手術，徹底斷絕回歸球場的機會。前隊友「老爹」歐提茲(David Ortiz)說：「我曾問自己，哪個球員值得我買票進場看紅襪比賽？我的答案是派卓亞。」

(中時新聞網)