最強考生來了，試場名單曝光後，網友全看傻直呼，這樣要怎麼贏啦！（圖／翻攝自靠北交大）

最強考生曝光！一名網友分享試場名單，只見其中一人的名字為「文ＯＯ君」，讓他忍不住聯想到掌管文運和考試的神明「文昌帝君」，許多網友看了驚呼，祂下凡來考試，誰能考的贏？並開玩笑說，看來今年會比歷屆還要難上許多。

一名網友昨在臉書社團《靠北交大》上分享「試場名單」，從照片中可見，該試場的編號為100604，其中有一名考生的名字為「文ＯＯ君」，雖然為了保護考生個資，未公布全名，但仍讓原PO看了秒聯想到「文昌帝君」親自下凡考試。

照片曝光後，許多網友也忍不住聯想到「文昌帝君」，紛紛留言表示，「怎麼贏文昌帝君？」，「好險我們先考，要不然這個怎麼考得上」、「今年的比歷屆難很多」、「菁英下凡虐銅牌」、「考不贏欸」、「強勁的對手」、「今年榜首有趣了」、「笑死，文昌帝君下凡」、「凡間試水溫」。

另也有不少人直呼「文昌帝君下凡虐菜、炸魚」，「開小號虐菜了」、「偉大的文昌帝君下凡炸魚」、「文昌帝君下凡虐菜」、「帝君下場炸魚了」、「這禮拜你考研究所被炸魚了嗎？」其中虐菜和炸魚是網路用語，指高手開分身或是小號去虐新手。

在民間信仰中，文昌帝君是保護文運和考試的神祇，受到士人學子敬奉，因此從科舉時代開始，許多考生在考試之前，都會先去文昌廟祭拜，祈求考試順利、金榜題名。

(中時新聞網)