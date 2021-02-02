新竹一名李姓男子，因為張姓妻子離家出走與自己分居，懷疑妻子對自己不忠，遂在對方車上裝GPS追蹤器。不料，竟發現妻子和一名陳姓女友人舉止相當親暱，懷疑妻子是同志。為了蒐證竟也在陳女車上安裝追蹤器，被兩女發現後提告。目前李男已遭新竹地檢署依妨害秘密罪嫌起訴。

根據《中國時報》報導，李男表示，妻子2020年4月和陳女外出爬山後，返家隔天便離家搬至陳女住處，兩人一週同居約3到5天，讓他懷疑妻子可能是同志。為了蒐證，李男竟叫員工楊男申請門號，在妻子和張女車上分別安裝追蹤器。

過後，李男在一次與妻子的對話中，不小心說溜嘴，指出妻子和陳女兩人逛街時機車的停放位置，遭對方驚覺車上可能已被安裝追蹤器。兩女事後將車牽到車行檢查，果然發現GPS追蹤器，就連陳女轎車上的儀器也一併被查出，兩女不甘受到監控，向新竹科學園區保二警察總隊報案。

警方調查時，面對李男同志情的指控，陳女澄清表示，和張女僅是朋友關係，並非情侶；張女也提及，丈夫曾言明，懷疑自己和陳女之間關係不單純，會派人跟蹤。目前，新竹檢方已依妨害秘密罪嫌將李男起訴。

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(中時新聞網)