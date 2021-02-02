六都會區分別公布110年1月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為24,052棟，其中交易量最大為新北市5,726棟。1月份六都建物買賣移轉棟數月減8.3%，台北市月減8.7%，新北市月減10.6%，桃園市月減12.9%，台中市月增4.6%，台南市月減7.8%，高雄市月減15.5%。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，1月份的買賣移轉棟數是反映12月份的市況，而去年12月政府祭出一系列打炒房措施，使民眾對房市的信心略減，觀望氛圍轉濃，短暫影響房市的交易量。不過，剛性需求的買方仍在，待民眾了解政府房市政策的方向後，交易量有望延續去年的熱度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1月的工作天數比起12月減少約13%，考量年底旺季與工作天數的影響因素，短期內的市場移轉棟數高峰就落在去年的12月份。12月8號央行推出新一波的選擇性信用管制措施，政策發酵後的市場交易狀況，直接反應在1月的買賣移轉棟數上，工作天數減少加上政策發酵，導致六都的建物買賣移轉棟數月減約8%的幅度。

今年1月份買賣移轉棟數與去年12月份相比大多下滑，其中以高雄市最大，跟前一個月相比下滑15.5%，桃園市減少12.9%，然而台中市卻逆勢翻揚，台中有4.6%的漲幅。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，去年1月恰逢春節，因節慶因素造成成長幅度明顯。若跟去年12月相比則多呈下滑趨勢。除政府打炒房、與春節將至等因素外，買方期待價格下跌也是暫緩出手的原因。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，受限疫情各國持續管制與救市，評估今年市場資金依然充沛，不動產市場交易穩中求進，不過價格仍是關鍵，加上今年過年晚，股市表現也相對弱勢，預估第一季仍為買賣雙方拉鋸戰，交易量也不易放大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高雄去年12月單月4200棟的交易量，為全年移轉量的最高峰，在量體基期較高的基準下，讓本月減幅較明顯，不過高雄今年1月移轉量仍為近7年同期新高，且包括高雄、台中、桃園、新北及台北等五都，1月的單月交易量，均寫下房地合一以來同期最佳，顯示在低利效應下，市場剛需買盤的進場意願依舊強勁。

(時報資訊)