LG電子(LG)公布最新2020年度財報，整體表現相當亮眼，營收達63.26兆韓圜(564.5億美元)，營業利益創下3.20兆韓圜(28.5億美元)的新高紀錄，較2019年成長31.1%，主要受惠於頂級家電和OLED電視銷售成長，以及車用零組件解決方案的亮眼表現。

LG電子2020年第四季營收為18.78兆韓圜(167.6億美元)，較2019年同期增加16.9%，季成長11%。儘管受到新冠肺炎疫情影響，LG去年第四季營業利益仍達到6502億韓圜(5.8019億美元)的佳績，與2019年同期相比巨幅成長539%。

展望2021年，雖然新冠肺炎疫情及全球經濟的緩慢復甦仍堪憂，但LG期盼全球經濟能在各國的健全財政政策，以及疫苗接種計畫順利推行的情況下順利恢復。而LG今年的目標則是將AI、5G、物聯網和行動服務等核心技術廣泛應用於各領域業務。

2020對LG生活家電暨空氣解決方案事業部而言是豐收的一年，營收創22.27兆韓圜(198.7億美元)新高，較2019年成長3.5%，營業利益為2.35兆韓圜(21.0億美元)，同樣刷新紀錄，主要銷售動能來自新類別的家電產品，以及韓國的家電租賃業務。去年第四季營收達5.54兆韓圜(49.4億美元)，與2019年同期相比增加20%，為公司歷年來同季中表現最優異的一年，而南韓、北美和歐洲市場營收年成長更達到雙位數。

(時報資訊)