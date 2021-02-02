2021年春節連假倒數，行政院副院長沈榮津1日召開「穩定物價小組」會議，責請相關單位密切監控農漁畜各類商品、民生物資等市場供需與價格狀況，適時執行各項調配措施，充裕供應、平穩價格，確保國人歡度春節。

沈榮津表示，春節前的民生物資供需，蔬菜、水果、花卉、畜禽類及水產品等供量充分滿足市場需求，仍請農委會、經濟部、公平會與行政院消保處嚴密掌握應節商品與民生服務市場價格變動情況、適時調配供應，嚴防業者藉機從事聯合行為，確保民生物資供應無虞。

沈榮津指出，近期國際大宗物資價格上漲，去年12月黃豆期貨價年增約39％，請經濟部責成台糖協助穩定沙拉油售價，另請農委會及經濟部盤點國內黃豆供需庫存量，密切掌握並全力穩定後端飼料價格。

沈榮津表示，國內大蒜價格已漸平穩，請農委會持續關注國內大蒜價格走勢，適時調節市場供需，以維護消費者權益。至於國內黃豆、小麥、玉米等，由於目前國際大宗物資漲勢未見平緩，請農委會及經濟部持續掌握情勢、盤點國內存量變動情形，適時採取因應措施。

沈榮津亦指出，「農產品產銷預警及調節機制」應確實落實，請農委會持續精進相關機制，並於下次會議就當令較易發生產銷失衡情事的品項，提報產銷預警及調節機制的務實作為及執行成效。

針對近期國內營建物料價格波動情形，沈榮津請經濟部持續掌握、注意營建材料價格變動對營建業影響程度，必要時協調物料供需，執行穩定物價相關措施；另為因應中長期台商回台建廠需求，請協調國內鋼廠持續穩定供貨。

沈榮津指出，為確保公共工程順利推動，維持國家經濟動能，請工程會持續管控工程進度，除要求機關落實物價調整因應措施外，亦需加強與外界溝通說明，針對進度落後案件主動進行瞭解及協助，並請公平會查明鋼筋業者是否涉及聯合調漲鋼筋價格而有違規定情事。

(時報資訊)