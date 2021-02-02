八吋晶圓代工廠世界(5347)去年營收及獲利同創新高，每股純益約3.85元，董事會決議每股配發3.5元現金股息，也同步創股利新高水準。

八吋晶圓代工去年起產能逐步供不應求，世界先進去年第四季營運攀高；受惠大尺寸面板驅動IC、手機面板驅動IC與電源管理晶片需求同步成長，世界先進2020年第四季營收攀高至87.17億元，季增4.47%，改寫單季營收新高紀錄。單季稅後淨利18.21億元，季增19.26%，每股純益約1.11元，優於去年第三季的0.93元。

世界先進去年業績表現亮麗，2020年全年營收331.31億元，年增17.13%；稅後淨利63.05億元，同步創下歷史新高紀錄，每股純益約3.85元。公司1日董事會決議，去年度擬每股配發3.5元現金股息，也創下年度股息新高紀錄。以周一收盤價115元計，殖利率約3.04%。

世界先進將在今(2)日下午舉行法說會，公布去年第四季正式的自結財報以及對今年第一季的展望。今年首季八吋晶圓代工產能持續吃緊，世界先進今年第一季可望維持高產能利用率，營運表現可望淡季不淡。

全年來看，隨著車用回溫，今年半導體需求全面復甦，目前公司能見度到第三季，有利營收及獲利再創新高，公司也會持續朝擴充產能的方向努力。

(時報資訊)