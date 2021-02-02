一名60歲女子小芳（化名）去年11月入住台北某飯店與服務人員起爭執，竟賴在房內不走，警方到場後被她一陣言語辱罵，她說「要永遠住這，除非倒掉」，甚至嗆警方「驅趕我啊」、「你屁眼沒長好」，遭警方當場壓制，並提告妨礙公務、公然侮辱；她事後辯稱當時是說「誰家的小孩生了沒屁眼」，並朝自己罵髒話，法院不信，遭判拘役5天，可上訴。

判決書指出，小芳去年11月某日入住該飯店17樓的房間，與服務人員發生糾紛，兩方爭論之下，她直接賴在飯店房間裡不離開，導致對方報警處理；警方到場後勸說給她一點時間整理、離開飯店，她則不滿地回應「不要，我不要整理！我要永遠住在XX（飯店名），除非它倒掉！」

小芳與飯店人員、警方僵持不下，對警方說「你驅趕我啊！」甚至開口朝警方罵髒話，遭爆氣的警方反手壓制在床上，聽到警方宣讀權力並要依妨礙公務、公然侮辱送辦時，她還說「你打傷我了，你是男生，叫女生來！」她遭壓制後還不斷強調自己已經60歲，最後甚至罵員警「你屁眼沒長好」。

小芳在法庭上辯稱，她當時是說「不曉得誰家的小孩生了沒屁眼」，並控訴警方質疑她沒付錢就住飯店，反告警方濫用職權，對她拳打腳踢，甚至說她罵髒話是罵自己。法院認為，她在員警執行公務時以粗鄙之言語辱罵，侵害警察機關執行職務之嚴正性，亦損及警員名譽，因此依侮辱公務員罪判拘役5天，可易科罰金，全案可上訴。

(中時新聞網)