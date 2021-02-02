東北季風增強，今天北部東部下雨、北臺灣轉涼，氣象專家吳德榮表示，小年夜(10日)前後有一波強對流鋒面通過，全台有雨，氣象局也預測下周二到除夕(9至11日)天氣不穩定，各地雲量增多，降雨機率提高。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天白天至明(3日)清晨北部、東半部雲量增多，桃園以北局部短暫雨，北台灣白天氣溫因雲多、偶降雨明顯降溫，與昨天26度相比驟降10度，天氣變化很大，其他地區影響較小，仍是多雲時晴，白天氣溫略降。

吳德榮說，明日白天至周四(4日)冷空氣漸減弱，氣溫漸升，西半部晴時多雲，東半部偶有短暫雨。周五至下周一(5至8日)各地晴朗穩定，白天和煦冬陽，夜間輻射冷卻強，日夜溫差近15度，年長者及心血管疾病患者須注意。

吳德榮說，小年夜(10日)前後，有一波對流性較強的鋒面通過，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨，但不同模式模擬的影響時間並不一致，應持續觀察，至於春節天氣如何？目前各國模式模擬還有很大的誤差，需耐心再等幾天。

氣象局表示，下周二至除夕(9至11日)天氣漸不穩定，各地雲量增多，預計小年夜(10日)前後全台降雨機率提高。

(中時新聞網)