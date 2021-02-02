小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(2日)財經重點。

【1】需求大爆發 DRAM合約價全面上漲

新冠肺炎疫情推升筆電及平板、WiFi網通設備、伺服器等銷售動能，加上車用電子需求大爆發，包括標準型、伺服器、利基型等DRAM均因供給吃緊，1月合約價全面上漲，南亞科、華邦電、晶豪科、鈺創等直接受惠，營運明顯好轉。

【2】社群散戶喊衝 銀價炒上8年新高

在GameStop一役軋空大戶成功之後，Reddit散戶大軍轉進貴金屬市場，抱團全面叫進白銀，不僅帶動銀價周一飆上8年新高價，帶動白銀開採類股及白銀ETF全面大漲。

【3】緬甸軍事政變 台資銀行嚴陣以待

緬甸軍方2月1日凌晨發動軍事政變，目前當地三家台資銀行包括兆豐、國泰世華、玉山銀等三家銀行在2月1日一大早即收到當地銀行協會要求全部銀行暫停營業的要求，因而暫停營業一天。但1日傍晚緬甸央行已要求包括當地及外資在內的全體銀行2日恢復正常上班，因此2日台資銀行仰光分行將全面恢復營業。

【4】晶片短缺引爆提前購車潮 1月車市衝5.1萬輛 十年最狂

全球車用晶片短缺，引爆國人提前購車熱，幫農曆年前車市推一把，元月最後四個工作日爆1.5萬輛新車領牌，助攻全月車市規模衝上5.1萬輛，創近十年單月最狂銷售紀錄，主流汽車品牌業績罕見出現全面成長的榮景。

【5】澳洲總理：樂意讓Bing成主流搜尋引擎 谷歌還沒退出澳洲微軟就卡位

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）1日表示，假設谷歌搜尋引擎真的退出澳洲，微軟很樂意取代，讓Bing成為澳洲主流搜尋引擎，再次凸顯澳洲政府決不退讓的堅決立場。

(中時新聞網)