週一散戶主導的軋空勢頭轉向白銀，恐慌指數VIX走跌，市場將目光轉向財報季，亞馬遜和Alphabet於週二發布財報前走高，美股四大指數收紅，其中非必需消費品、科技股表現最佳，終場美股四大指數漲幅介於+0.76~+3.91%。特斯拉+5.83%、蘋果+1.65%、Cree+12.92%、台積電ADR+4.23%、聯電ADR+2.98%、日月光ADR+3.9%。

雖上週五美股四大指數持續修正，但在台股短線跌幅不小之下，週一以小漲38.25點的15,176.56點開出，早盤雖兩次翻黑，但在美股期貨跌幅縮小並翻紅下，指數在台積電、聯發科、瑞昱等權值股帶動下震盪走高，終場加權指數以上漲271.78點的15,410.09點作收，漲幅1.80%，成交量2,764.80億元。三大法人合計買超147.95億元：外資買超145.87億元、投信賣超3.89億元、自營商買超5.97億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，短線反彈格局，若反彈持續量增則有利指數走高。

(2)、均線：近期指數沿5日線下跌，若能突破5日線，短線轉強，有機會回補1/28在15557~15642點的空方缺口。

(3)、技術指標：日KD在1/15出現死亡，K值在1/22跌破80走弱至週一開始小幅上揚，留意黃金交叉買訊何時出現。

週一櫃買指數開高震盪走高，收在180.39點，漲0.47%，守穩季線，有機會挑戰5日線反壓。

觀盤重點，週一台股跌深反彈，挑戰5日線壓力，若能突破5日線，短線轉強，將回補1/28在15557~15642點的空方缺口，若回補完此空方缺口，將有利於台股的後勢，可留意黃金交叉買訊何時出現。

(時報資訊)