中信金(2891)旗下中信證券與中信造船簽署上市櫃輔導契約，在政府大力推動國艦國造浪潮下，攜手邁向資本市場，期待吸引更多優秀人才投入造船產業，更善用資金壯大企業規模，承接更多國際級船艦，提升臺灣在地打造船艦於世界各地港口海洋之能見度。

中信造船位於高雄市旗津區，自1973年成立至今近50年，建造超過600艘船舶艦艇，資本額新臺幣6.13億元，總裁韓碧祥從港務局當學徒開始學習造船技術，一路從漁船建造到公務船、客船、拖船、貨輪、遊艇、軍艦等各式鋼鋁船舶，是國內營收最高的民營造船廠，以卓越技術和品質獲得國內外船東肯定及客戶讚賞，並培養出國內許多擁有造船技術的專業優秀人才。中信造船建造的著名船隻有李安執導電影「少年Pi的奇幻漂流」中搭載主角的船隻、時尚精品品牌LVMH集團總裁豪華遊艇、往返臺灣馬祖的交通船「臺馬之星」。

中信造船技術工藝精湛，從船體設計、零件製造、建造組裝到後續的船舶維修保養等一條龍式生產，近年配合政府國艦國造政策，海巡署及海軍艦艇陸 續汰舊換新、造修合一，中信造船以多元化船舶建造技術及長年維修經驗獲得國家肯定，承接許多國艦國造專案，承作的海巡署巡防艦艇安平艦已於去年12月交船，不論是傳統船隻、高級豪華遊艇或國家級軍艦，中信造船皆可承作，訂單能見度高，未來營運成長可期。

(時報資訊)