大陸女星范冰冰2018年因捲入陰陽合約逃稅風波，不僅形象重挫外，演藝事業全面停擺，沉寂一段時間，近期才開始力拚復出，但復出之路相當艱辛，至今仍遭演藝圈封殺，不過多年來掏金有術的她早已成富婆，雖然沒有戲拍，生活依舊富裕，近日更被發現家中疑似放了價值上億的名畫。

有網友在范冰冰曬出的居家照發現，家中牆上掛了一幅山水畫，疑似是「花鳥四條屏」，據悉，該畫作曾在2016年一場拍賣會上，被一名神秘買家以逾1億7500萬台幣標下。

范冰冰家中疑似出現上億名畫。(圖／翻攝自微博)

另外還有一幅疑似是日本知名藝術家草間彌生作品，則在她拍攝寵物時曝光，拍賣成交價逾4千萬台幣。而從她的更衣間也可看到，仍擺滿不少名牌衣物和名牌包，似乎生活並沒受到影響。

范冰冰曾說過：「我沒有想嫁入豪門，我就是豪門」，霸氣金句至今仍成為經典，其實，范冰冰曾被陸媒爆出已累積人民幣28億身家(約台幣117億)，而她之前因逃稅風波遭罰款台幣44億，也是在短時間湊齊，財力似乎相當雄厚。

范冰冰之前遭大陸國家廣電總局封殺，被列為「劣跡藝人」，影視作品幾乎停擺，不過近來她積極參與時尚、慈善活動，也會在直播平台露面，這卻讓廣電總局又發布新規定，聲稱為了積極傳播正能量，包括網路直播平台、電商直播平台都要「切實採取有力措施不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」。

(中時新聞網)