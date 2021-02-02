人與人溝通常因諧音鬧出笑話。一名男網友表示，阿嬤因貧血頭暈，醫生建議多吃高鐵的食物，未料阿嬤天天跑高鐵站買高鐵便當「補鐵」，貼文曝光後，引發大批網友朝聖按讚笑道「最有用的補鐵便當」。

該名男網友日前於臉書社團《爆廢1公社》發文指出，阿嬤有貧血、頭暈等狀況，經醫生評估後，發現阿嬤缺鐵，因此建議多吃高鐵的食物補充鐵質，孰料阿嬤從那天開始，便天天跑到高鐵站買「高鐵便當」，令他哭笑不得。

貼文曝光後，吸引6千多名網友按讚，網友認為阿嬤真的很寶、很可愛，「真的是最有用的補鐵便當」。有不少人開玩笑表示，醫生根本有圖利特定廠商的嫌疑，是另類的跟高鐵合作，持處方箋購買，說不定還可以打8折；也有人恍然大悟說，「高鐵便當很搶手，我每次去都說賣完了，終於知道原因了」、「高鐵移動太快，人體吸收不到，建議阿嬤改吃台鐵便當較適合」。

據《健康2.0》報導，身體缺鐵時，會容易覺得疲累、頭暈、臉色蒼白等狀況，可從日常飲食中攝取鐵質，包括牛肉、豬肉、羊肉、鵝腿肉、豬血、鴨血及豬肝等；海鮮類則是文蛤、九孔、小魚乾等含鐵量高，雞蛋也含有豐富的鐵質，特別是蛋黃的含鐵量高於蛋白。另外，堅果類食物，包括黑芝麻、紅土花生、南瓜子、葵瓜子等，也有較高的鐵質。

(中時新聞網)