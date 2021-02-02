一袋麵包的價格到底怎麼算？一名網友分享，一袋肉鬆麵包標價18元，但拿去結帳卻變成36元，因為一袋裡面有2顆，讓原PO看了超傻眼直呼，這種手段很正常？真的無法接受，引起網友討論，許多人指出，店家若是要這樣算，就應該標出單顆18元或是乾脆分成單顆裝，把麵包裝成一袋，下方標價18元，不是讓人誤會嗎？

一名網友昨在《爆怨公社》發文分享，中午去買麵包，店家將兩顆小小的肉鬆麵包裝在同個袋子裡面，標價18元，結果結帳時，店員卻打了2次18元，原PO起初以為是店員誤植兩次，便出聲提醒對方，未料店員卻說：「一袋有兩個，所以是36元」。

該名網友傻眼表示，店家將兩顆麵包裝在一起，下方標價只寫18元，如果客人今天買了很多麵包，也許根本就不會發現算法是這樣，但這樣賣麵包對嗎？

該網友指出，他實在是無法接受店家的作法，因此最後便要求店員退掉那袋麵包，但他也好奇詢問大家的意見，一袋麵包標價18元，卻因為裡面有兩顆，所以價格要乘以二，究竟是他太龜毛，還是這種手段其實很正常，一袋兩顆麵包是18元還是36元？

貼文引起網友討論，「我會以為標價是指一包裝」、「如果是一顆18元，應該是各別包裝，倘若只買一個、那另一個不就要丟在外面嗎？店家強迫行銷手法無誤」、「如果是單獨一顆麵包18元，應該要寫『18/個』吧」、「18元吧？不然為啥裝一起」。

(中時新聞網)