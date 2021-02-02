女星「雞排妹」鄭家純日前自爆主持尾牙時，遭主辦公司老闆當眾言語騷擾，對此網紅陳沂質疑事件真實性，雙方便在網路上隔空交火，而陳沂的死對頭廣告小妹除了表態支持雞排妹，還循線試圖想找出這家公司老闆資訊，沒想到卻疑似搞錯主辦公司，讓雞排妹無奈表示：「如果不是出自想幫忙，只是想八卦一件悲劇，那我尊重妳」。

廣告小妹先是表態站在雞排妹這邊，接著開始推測這家廠商跟老闆身分，她先是透露對方是「沙豬累犯」，曾有受害人發文罵過該公司，還好最後被告沒有被起訴，接著強調該公司被「一顆星洗版」，後來證實資訊有誤，便公開表示要知道的人，只能私訊雞排妹本人，不過此舉也惹火雞排妹，雞排妹表示早告訴對方能私訊詢問是哪間公司，但廣告小妹為了展現辦案能力，搞到「辦案查錯間」，讓她無奈表示：「如果不是出自想幫忙，只是想八卦一件悲劇，多開一條鬧劇支線，那我也會尊重妳」。

雞排妹表示若廣告小妹只想八卦，也會給予尊重。（圖／ 凡槿（廣告小妹）臉書）

對此廣告小妹先向雞排妹道歉，強調不想私訊是擔憂她會被說故意放消息，也會破壞自己的原則，更強調自己從來「不辦朋友的案子」，因為若私訊詢問等於建立私交，便再也不能為此議題發文，希望雞排妹能夠諒解，接著強調不管怎樣都會站在雞排妹這邊，永遠力挺她到底，並喊話：「祝福阿純，不要灰心，信妳的人還是很多的」。

雞排妹曬出尾牙歌單，讓金曲歌王翁立友捲入性騷疑雲。(中時資料照片)

對於廣告小妹「辦錯案」結果幫倒忙，網友也紛紛留言：「自己拿熱臉貼別人冷屁股，還被事主當面放了一屁在臉上，丟臉死了」、「更正前是不是就害到別人了？為什麼硬要辦自己根本不能證明的事情」、「蹭熱度就蹭熱度，還好意思說自己是協助」。

(中時新聞網)