紅襪靈魂人物派卓亞(Dustin Pedroia)因膝傷被迫提前退休，他的左膝在2017年4月遭到馬恰多(Manny Machado)鏟傷，派卓亞該季仍打了105場比賽，但季外他的左膝隨之報廢。經過多次手術，派卓亞的膝蓋軟骨一部份移植自去世的捐贈者，加上去年12月的部分人工膝關節置換，他的左膝幾乎不是自己的了。

Manny Machado is a dirty player. pic.twitter.com/xrpU67PfFY — Boston Strong (@BostonStrong_34) April 22, 2017

派卓亞曾公開表示，他天天都會想起馬恰多那次的滑壘事件。馬恰多當年效力巴爾的摩金鶯，他從一壘跑向二壘時，為了阻止雙殺而使出低級滑壘鏟傷守備二壘的派卓亞。紅襪投手同仇敵愾，輪番以近身球伺候馬恰多，那時已退休的強投佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)說：「換成是我也要修理馬恰多的。」

馬恰多的惡行進一步激化金鶯與紅襪的對立，當時「鶯襪大戰」觀眾人數甚至超過紅襪與世仇紐約洋基的「基襪大戰」。隔年馬恰多轉到洛杉磯道奇，冤家路窄在世界大賽碰上紅襪，派卓亞無法參賽，受傷的那一幕不免又縈繞在他腦海。「我曾在2013年開季撕裂拇指韌帶，痛了一整季，但跟這個(膝傷)相比只像按摩而已。」

醫生曾警告派卓亞，不只是球員生涯，他的後半生都會受此膝傷所苦。如今派卓亞說：「我對一切都釋懷了，這是身為二壘手的本分，只要有一絲雙殺機會就不能退縮。這種事也可能在我菜鳥的時候就碰上，很不幸地我只是那一瞬間站在錯誤的位置。」

(中時新聞網)