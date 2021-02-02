資深媒體人趙少康昨（1）日表態重返國民黨，並透露前高雄市長韓國瑜早在去年9月就已私下勸進他選國民黨主席。趙少康昨晚進一步在其主持的政論節目中直言，放眼藍營內，有誰比他更適合這職位？且強調，一旦參選黨主席，他就會放棄媒體工作。

為何會選在這時間點重回國民黨？趙少康在政論節目《少康戰情室》表示，他離開國民黨，是因為那時的國民黨是前總統李登輝執政的國民黨，所謂道不同不相為謀，因此他創立新黨。他表示，憑良心說，那時的國民黨執政財大勢大，根本不在乎新黨的存在，但是現在不一樣，執政的民進黨強勢，對岸壓力進逼，在野的勢力不能分散一定要集結起來，因此他要站出來，整合藍營的力量對抗。

趙少康更表示，「當然我也說過，如果別人有能力，最好別人去做，我何必去做這事？我主持節目很好啊，損失有多大你知道嗎」？這時同台的前綠委沈富雄問，「哪個關鍵點才要放棄所有的媒體？」趙少康直言「說要參選主席就要放棄了，不是當選喔」！

一旁的前綠委李俊毅也補充，「法律上是當選就要放棄，但是參選就放棄是一種決斷」。趙少康回應，「我參選就要宣布放棄媒體工作，否則一面參選，一面在主持『你算什麼呢』？」

趙少康感嘆，「到這個年紀，台灣真的對我們不錯，我的所有一切都是台灣給的，我出生在台灣，一切都是台灣給的，那現在看到國家有這樣的危機，我們不應該盡自己力量，替台灣做一些事嗎？能不能做成，我不知道，但總是盡力去做」。

而且「放眼藍營，誰比我更適合」？趙少康豪氣直言「就是沒有」，因為傳統國民黨就喜歡在那邊「假仙」稱沒有要選，他就是要打破傳統國民黨，傳統國民黨就是討厭在這個地方，要選就選！趙強調，假如外界問他跟韓國瑜誰適合當黨主席，他一定直接回，「我比他適合！如果他比我適合，就他出來選了嘛！」

(中時新聞網)