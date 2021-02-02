韓國統計局（Statistics Korea）2日最新經濟數據，韓國元月份消費者物價指數(CPI)已經連續第四個月成長不到1％，表示暫無通膨壓力外，也代表疫情當前，民眾還是先看緊荷包要緊。

這份最新出爐數字中，韓國元月份CPI年增率僅0.6％，而2020年12月年增率也只有0.5％。韓國CPI除了2020年9月曾出現過1%外，之後連續四個月都在1％以下，10月甚至還僅小增0.1%。

至於元月通膨月增率為0.8％，2020年12月只月增0.2％。

若以剔除掉價格波動較大的食品與石油的核心CPI，則年增0.4％。

由於原油價格還在低檔水位，加上疫情影響，以及韓元匯率升值，進口物價變得便宜了，使得韓國暫時尚未感受到通脹壓力。

2020年，韓國CPI年增率為0.5％，這也是通貨膨脹率第一次出現連兩年都低於1％。

報告中也指出，2020年11月韓國因受到禽流感影響，包括雞與鴨在內的肉品價格年增率高達11.5％。同時，這也是自2014年6月以來，漲得最猛的一次，雞蛋價格更是飆升15.2％。

由於原油價格仍不振，故石油產品價格出現年減8.6％現象。

房價方面，儘管韓國政府推出不少打炒房政策，但元月份房屋價格不減反而年增0.7％。

往好處來看，韓國因尚未有通膨問題，故韓國央行有更多空間來操縱貨幣政策，以便讓景氣快快重回正軌。

韓國目前還是維持歷史低利的0.5％，中期目標希望將通貨膨脹率推向2％。同時，韓國央行也預測，隨著經濟復甦與油價回升，韓國2021年通膨率可望先增加1％。

(時報資訊)