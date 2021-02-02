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一名男子31日行駛在國道1號南下312公里，安定至台南路段時，前方內側車道一輛白賓士急煞，緊跟在後的黑色轎車閃避不及撞上秒切到隔壁車道，但影片中的民眾卻技術高超，從發生事故的兩台車的縫隙成功鑽過，引起副駕駛座的女子歡呼「老公，你好厲害喔！」，掀起網路熱議。

近期在Line群組及臉書社團中流傳著一個行車紀錄器影片，事發時間為1月31日下午4時許，一對男女開車行經國道1號安定至台南路段的第二車道，而原本車流相當平穩順暢。

沒想到，影片中在內側車道的白色賓士疑似因前方車速慢下來而急煞，其後方的黑色轎車險險要撞上之餘，立刻自內側車道秒切到第二車道後停下，行車紀錄器的主人則相當冷靜地繞過，滑順的從白賓士與黑色轎車中的縫隙魚貫而行，過程相當刺激，坐在副駕駛座的女子也立刻迸出一句「老公！你好厲害喔！」

影片曝光後，不少網友紛紛大讚車主的臨危不亂與高超駕駛技術，但影片中女性一句驚呼的旁白「老公！你好厲害喔！」意外成為網友討論的焦點，不少網友寫下留言，「老公os：找洞鑽方面誰比我厲害」、「老公你白天很厲害」、「偶然的巧合科學真的無法解釋，閃的過真的厲害」。

也有網友發現，影片中車內播放的音樂是高爾宣的〈Without You〉，就在男駕駛一鑽過時，歌曲剛好播放的副歌，歌詞邊唱著「I don’t wanna live without you」，車內的女子則一邊說著「老公你好厲害喔！」讓網友直呼劇情和歌詞簡直完美搭配，甚至說「有在拍子上欸」。

(中時新聞網)