中廣董事長趙少康宣布將回復國民黨籍，並且表示韓國瑜力薦其參選黨主席，但趙少康就算回復黨籍，依現有規定似乎尚不符合黨主席的競選資格。對此，網紅四叉貓在研究國民黨的相關黨規章程後，指出，趙少康是否能夠競選黨主席，「只差江啟臣的一句話」。

趙少康宣布回歸國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，昨(1)日趙少康召開記者會，表示會站出來主要是因為前高雄市長韓國瑜的多次勸說，加上自己對台灣的現狀也很憂心，恐怕再不出來，台灣「有天一定會亡國」。

趙少康也表態指回復黨籍後有意參選黨主席，但其資格是否符合引起外界關注。對此，四叉貓昨(1日)晚貼文表示，「中國國民黨主席選舉辦法(2020.9.6修正最新版)」中指出，「要參選本黨主席必須曾任中評委或中央委」，而這點相當容易解決，只要請現任黨主席江啟臣直接聘請趙少康當中評委就能解套。

四叉貓再指出，「一○九年中國國民黨主席補選作業細則(2020.1.22修正最新版)」中提到，「必須入黨或恢復黨籍滿一年才能參選黨主席」，但趙少康在這條規定上卻是「有漏洞能鑽的」。四叉貓指出，首先，這是「補選作業細則」，可解釋為與正規黨主席選舉無關。

第二，四叉貓表示，「中國國民黨主席選舉辦法(2020.9.6修正最新版)」的修訂時間比「一○九年中國國民黨主席補選作業細則(2020.1.22修正最新版)」還晚，也就是說在解釋上前者較優於後者。

所以，四叉貓總結，最後仍要看江啟臣是否願意為趙少康解套，以及黨中央將如何解釋相關選舉辦法。因為在去年4月時，趙少康曾建議國民黨「重用四叉貓」協助黨內改革，四叉貓也對趙少康參選黨主席表示相當期待，笑說自己「超前一年部屬」，感謝趙少康熱情推薦。

(中時新聞網)