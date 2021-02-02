國民黨推出飛行外套，民進黨網路社群中心主任范綱皓批說是「學民進黨」，並稱擔任模特兒的國民黨文傳會主委王育敏是「50歲阿姨」，引發爭議。對此，范綱皓已在臉書道歉並刪文，坦承拿女性的年齡做評論不恰當。

范綱皓昨（1）日在臉書指出，針對王育敏主委的評論，雖然在第一時間已自省發文內容，做出道歉與修正，但要再次表達誠摯的歉意。

「拿女性的年齡做評論，並不恰當，也失去討論議題的機會。」范綱皓表示，深知政治工作者對文字掌握的要求應該更嚴謹，會刪除該文，也感謝各方朋友的指教與建議，會反省與檢討。

民進黨網路社群中心主任范綱皓針對失言致歉。（圖／摘自范綱皓臉書）

對於范綱皓說法，國民黨青年部主任陳冠安昨也在臉書反擊，范綱皓說飛行外套是學民進黨，若沒知識也請學會查網路，飛行外套是上個世紀初的產物，不是民進黨發明的好嗎。其實國民黨在2020大選就推過飛行外套，而這次發行的飛行外套跟民進黨時間差也有一年多。

至於模特兒的部分，陳冠安強調，飛行外套不只有年輕人可以穿，青年人、中年人、老年人都可以穿，把某種衣服設定在某種特定族群或年齡層可以穿，其實就是一種保守的歧視思維。國民黨電商中心跟青年部的理念很簡單，是世代共融，而不是世代對立，不只找王育敏主委，也會找年輕及年長朋友一起拍，這才是要傳達的理念，而不是某種包裝成進步的法西斯價值，誰好，其他人就不好。

(中時新聞網)