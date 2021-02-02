繼上周重挫後，由科技股走強領軍，周一美股強勁反彈，終場大漲作收。散戶抱團炒股熱轉向白銀，帶動礦業股勁揚。

投資人亦關注最新一輪新冠紓困方案的協商進展。美國總統拜登周一與10位溫和派共和黨參議員會面，商討他們所提出之縮減1.9兆美元新紓困案的提議，不過國會民主黨人仍準備在沒有共和黨支持的情況下強行通過立法。

在經濟數據方面，美國供應管理協會（ISM）公布的最新調查結果喜憂參半，1月美國製造業活動略為放緩，而工廠為原材料與其他投入項目所支付的價格指數則躍升至近10年來新高。

周一收盤，道瓊工業平均指數上漲229.29點或0.76%，為30,211.91點，微軟與Visa帶來最大的提振。

標普500指數收漲59.62點或1.61%，至3,773.86點，創下自去年11月24日來最大單日漲幅。

那斯達克綜合指數大漲332.70點或2.55%，至13,403.39點。

上周在股票市場押注數十億美元後，散戶轉進貴金屬市場，白銀價格一舉漲破每盎司30美元，為2013年以來首見，受此激勵，全球最大白銀ETF基金iShares Silver Trust ETF大漲。

白銀等貴金屬採礦公司Hecla Mining Co與Coeur Mining Inc股價飆升，分別漲28.30%、22.96%，Wheaton Precious Metals Corp收漲3.48%。

Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby表示，今天散戶似乎將焦點放在白銀上，而這被認為只是市場的一小部分，但儘管最近散戶狂潮可能已經改變方向，但並未消失。事實是，這是市場上一個強大的行動，不會就此消退。

標普500指數11大類股全面收高，科技股大漲2.51%，為大盤帶來最大的提振。此外，非必需消費品類股漲2.77%，地產股漲2.26%，通訊服務股漲1.85%，亦表現亮眼。

因投資人消化嬌生公司公布的新冠肺炎疫苗試驗結果，以及散戶大軍與華爾街對沖基金之間多空激戰加劇市場波動，上周華爾街三大指數創下自去年10月以來最大單周跌幅。

周一CBOE波動率指數從上周五創下的3個月高點回落。在網路鄉戶號召之下，散戶集結狂買GameStop、AMC娛樂等個股，這些股票的飆漲血洗放空的對沖基金，引發投資人對連鎖反應的擔憂，帶動這個衡量市場恐慌情緒的指標急升。

在散戶大戰華爾街空頭巨鱷大戲中扮演重要角色的電子遊戲實體零售商GameStop繼上周飆升400%後，周一下挫30.8%。AMC上周大漲277%，周一收平。

路透社報導，羅賓漢（Robinhood）已經成為業餘投資人挑戰華爾街對沖基金的門戶，消息人士透露，該美國線上券商已經就舉債10億美元與銀行進行協商，以便繼續履行對大量被放空股票的交易單。

本周公布的重量級財報亦將成為市場關注焦點，Alphabet、亞馬遜與輝瑞周二發布財報，周三高通上季業績揭曉。

(時報資訊)