一名60歲陳姓婦女，最近總覺得容易脹氣、上腹悶痛，吃一點東西就覺得很飽。日前突然發燒，覺得右上腹劇痛、噁心，到急診就醫，醫師安排檢查發現，陳婦膽結石並膽囊炎引起急性腹痛，也意外發現她肝臟有顆直徑22公分的大囊腫，醫師位患者進行腹腔鏡切除肝囊腫及膽囊，手術順利。

●肝水泡非腫瘤 最大可至20公分

衛生福利部南投醫院外科廖師賢醫師指出，肝囊腫俗稱肝水泡，囊腫裡頭充滿著液體，為良性肝臟疾患，可能是先天性的或外傷導致。雖有個「腫」字，但跟一般所謂的肝腫瘤有著極大的區別，囊腫數可能為單一個或多個，大小也不一定，可能小於0.2公分，也可能大至20公分。

●無症狀追蹤即可 文獻報告無惡化可能

廖師賢醫師表示，如果無症狀一般不太需要處置，定期追蹤即可。如果囊腫過大或追蹤時發現持續長大，則需要進一步治療甚至切除。除此之外，大多數人最關心的問題是它會不會產生惡性變化，廖廖師賢醫師強調，根據目前的文獻報告，沒有跡象顯示它會產生惡性腫瘤。

●肝囊腫體積過大 嚴重恐導致休克

不過，如果肝囊腫體積過大，除了壓迫周遭器官產生腹脹、腹痛、噁心或嘔吐等症狀，也可能較易受到外力壓迫而破裂，導致肝臟出血引發更嚴重的併發症，甚至休克。廖師賢醫師提及，上述提到的患者因為肝臟的水泡大小直逼22公分，簡直比排球還要大顆，所以會出現食慾變差、容易腹脹等不適感。

●腹腔鏡手術 傷口小、復原快

而透過腹腔鏡為該患者實施肝囊腫及膽囊切除術，相較傳統手術，腹腔鏡手術傷口較小、復原較快。廖師賢醫師說，該病患接受手術後除了解決了膽囊炎造成的反覆腹痛，胃口也有明顯改善。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)