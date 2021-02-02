街口支付執行長胡亦嘉日前向小13歲女友莊郁琳求婚成功，趕在不惑之年完成終生大事，而女友外貌標緻，不僅被同事形容神似韓國明星「少女時代」的成員潤娥，更屢次登上網路論壇PTT表特版，在鄉民眼中可以說是女神級的人物。

街口支付執行長胡亦嘉日前傳出喜訊，向交往一年多的女友莊郁琳求婚成功，也讓這段辦公室戀情修成正果，求婚成功後，在社群軟體高調宣布喜訊：「她答應了」，並在IG放上與未婚妻深情擁吻照，可以說是閃瞎眾人，消息曝光後，包括微風廣場策略長廖曉喬等親友，也紛紛留言為這段才子佳人獻上祝福，也算是圓了父親長久以來的心願。

莊郁琳被同事大讚外貌神似韓星潤娥。（圖／中時資料照、胡亦嘉IG）

準新娘莊郁琳，今年27歲，外貌出眾的她，擁有一雙大眼及高挺鼻樑，除了被同事大讚外貌神似韓星潤娥之外，更多次和姐姐莊郁玟的照片，被網友公開貼在國內知名網路論壇「批踢踢實業坊（PTT）」表特版，每次都引發熱烈討論，甚至還有「鄉民女神」的封號，由於是網路知名的公認美女，還一度引起媒體熱烈報導過。

莊郁琳在PTT有「鄉民女神」的封號。（圖／胡亦嘉IG）

胡亦嘉和莊郁琳曾在辦公室演出《愛的迫降》。（圖／胡亦嘉IG）

胡亦嘉和莊郁琳的辦公室戀情相當高調，前年底韓劇《愛的迫降》紅遍亞洲時，兩人還在辦公室真人演出《愛的迫降》，胡亦嘉換上北韓軍服扮演軍官利正赫，莊郁琳則扮演尹世理，2人模仿騎乘腳踏車的劇情，還當眾來個愛的擁抱，甜蜜模樣可以說是羨煞旁人。

(中時新聞網)