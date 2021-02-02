緬甸軍方政變奪權

緬甸軍方在不斷抱怨去年11月大選舞弊後，1日發動政變，扣押身為國務資政的實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等執政「全國民主聯盟」（National League for Democracy）黨高層，結束了10年來對民主的調戲。

接著軍方在電視台宣布，全國進入緊急狀態1年，期間由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權。等緊急狀態結束後，緬甸將重新舉行大選。沃克斯（VOX）新聞網1日指出，目前還不清楚，1年後會怎麼樣，但有人懷疑，軍方會繼續掌權。

有些人擔心，支持民眾會為了捍衛翁山蘇姬爆發暴力衝突。全民盟1日在臉書（Facebook）官網上公開了翁山蘇姬的聲明說：「我強烈要求大家不要接受，而要全心全意抗拒軍方的政變。」接著全民盟發言人溫廷（Win Htein）也呼籲支持者，盡可能如翁山蘇姬所呼籲的，以非暴力的方式反對政變。

然而，在全民盟高層領袖被羈押，軍方收回大權的狀況下，不知道緬甸民運人士要如何扭轉一連串最新的發展。康乃爾大學（Cornell University）東南亞軍事專家賽爾夫（Darin Self）說，軍方正在為緬甸民主可能的模樣設限。

從1948年起，緬甸一直在民主和軍事統治間掙扎。不過，緬甸國防軍（Tatmadaw）始終掌握了最大的權力。1980年代末，在翁山蘇姬領導下，民主運動才逐漸獲得動能。

然而，執政軍政府也因此於1989年將她軟禁。由於翁山蘇姬長年以非暴力的方式為民主奮鬥，1991年榮獲諾貝爾和平獎肯定。而國際社會不滿緬甸專政，也紛紛採取行動。例如，美國就制裁了緬甸數十年，希望能迫使軍方進行民主改革，並停止侵犯人權。

緬甸軍方奪權政變

緬甸軍方高層為了結束經濟與政治孤立，決定採取較民主的制度。他們花了5年起草憲法，並於2008年通過。其中最值得注意的，就是保障軍方在議會中至少享有25％的席次。而這十分重要，因為任何新憲法條款都必須獲得超過75％議員通過才能成立。

事實上，這樣一來軍方就能否決任何改變遊戲規則的嘗試。而這不僅能讓緬甸政府展現民主，也永遠不會危及緬甸國防軍掌權。也因此，軍政府2010年以翁山蘇姬絕不能出任總統為條件，結束了對她的軟禁。然而，緬甸國防軍卻逐漸失去控制權。賽爾夫說，軍方當時可能不了解，全民盟會有多受歡迎。

在2015年公認的緬甸25年來第一次民主選舉中，翁山蘇姬領導全民盟，贏得議會77％的席次。第二年，她獲得量身訂製的「國務資政」頭銜，透過聯盟的總統執政。也因此，美國解除了對緬甸為時20年的制裁。

老實說，翁山蘇姬的領導對軍方未必是壞事。最明顯的，就是2017年緬甸國防軍對羅興亞穆斯林（Rohingya Muslim）展開大屠殺，並輪姦這些少數族裔的婦女，而她不僅力挺軍方，還為相關將領在聯合國國際法院（International Court of Justice）說話。

然而，翁山蘇姬不斷拒絕譴責軍方暴行，重傷了她在國際的信譽。儘管她仍保有諾貝爾和平獎，但其他國際組織紛紛撤銷因她推動民主而頒發的獎項。

賽爾夫指出，軍方很可能認為，2008年起草的憲法條文讓他們獲得不公平的待遇。沒錯，他們還是握有大權，但翁山蘇姬和全民盟卻來勢洶洶，危及他們的影響力。而軍方發動政變取回政權，不僅能重新修憲，削弱民主運動，還能鞏固軍方至高無上的角色。他說，軍方像這樣奪回權力，意味他們能以強勢地位重新談判。

另一方面，英國智庫國際戰略研究所（IISS）東南亞專案主任康納利（Aaron Connelly）說，緬甸軍方可能認為，在沒有戒備下受到翁山蘇姬的高人氣威脅，因而採取行動。

緬甸武裝部隊和平民生活在不同的地區，有專屬的學校系統，電視台，甚至醫院。或許直到2020年11月大選，翁山蘇姬領導的全民盟獲得壓倒性勝利後，軍方這才大夢初醒，了解原有的策略並不管用。因此，他們要趁還有機會時，選擇一條新路。

西北大學（Northwestern University）專家布莎特（Sarah Bouchat）認為，緬甸軍方或許是想趁世界各國領袖忙著因應新冠肺炎疫情，還有經濟衰退等危機時，盡可能趁機攫取權力。不過，拜登政府並未因防疫分心，白宮已表態譴責緬甸政變，而拜登也威脅要恢復制裁。

(中時新聞網)