【愛傳媒郭香美專欄】臺灣詩人蓉子，以詩記旅，旅之所至，賦詩作為印記；我則以畫記旅，將寶島風土人情入畫，保存對原鄕的記憶。讀這首詩，看這幅畫，憶起當年和外子那趟臺灣宜蘭的「南方澳之旅」。

猶記那天，我們起了個大早，來到漁港時，一艘艘滿載而歸的漁船，正要靠岸停泊，岸邊已聚滿人群，待漁夫們卸下一簍簍、一筐筐活蹦亂跳的漁獲，識貨的漁販們蜂擁而上，挑貨、喊價、兢標⋯⋯整個漁港熱鬧滾滾，充滿活力！

漁家、漁販在熱烈的交易後，各取所需，露出滿意的笑容，那畫面是令人感動的幸福！

農曆年將至，回想長住臺灣的那些年，辦年貨、買年菜的情景，尤其懷念市場裡鮮美的海產，分享這幅畫，聊慰思鄕情。

作者為膠彩畫家，傳承父親郭雪湖的膠彩畫藝術

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)