中廣董事長趙少康昨日（1）宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席，為藍營投下震撼彈。媒體人陳鳳馨表示趙是「玩真的」，就她個人對趙的了解與求證，趙會做出這個決定，關鍵在時機點與被高雄市前市長韓國瑜的誠意感動，包括趙太太的態度轉變，以及韓從去年9月起以實際行動為趙所做的各種協助。

面對趙少康回歸且參選黨主席議題，政論節目《國民大會》主持人謝曜州昨日直接在節目上問陳鳳馨：「趙老大（指趙少康）玩真的嗎？」陳直言：「當然是玩真的，而且是非常真，否則他不需要去淌這渾水。」

陳鳳馨表示，很多人都問她說，以前有無數人勸趙少康參選各種職位，但為什麼韓國瑜一勸趙就出來？她認為，第一個是時機點的關係，第二個是韓真的有誠意。陳分析，時機點方面，當年若非競選台北市長失利，趙根本不可能投身媒體業；當時趙的家庭因素是趙後來不願參政的重要原因，因為趙太太堅決反對，且他們兩個孩子都還小，趙怕從政會造成孩子們求學過程中的壓力，但近年來趙太太反對的力道已減弱許多，趙太太如今已願放手讓趙做所有自己喜歡的事，趙的孩子也都成人了，故此二項因素皆已排除。

至於韓國瑜的誠意方面，陳鳳馨指出，韓其實從去年9月就不斷在勸趙少康，且趙提出的各種問題，韓都立刻表示：「沒問題，我幫你去排除。」包括趙表示自己沒有國民黨中央委員與中評委資格，韓也爽快稱以趙擔任過署長、立法委員的資歷，獲聘中評委非常合理，他願為趙去跟現任國民黨黨主席江啟臣談，並且也確實約了江去跟趙見面，韓的誠意並非隨口說說、客套恭維，而是積極、不斷的去為趙排除各種參選障礙。陳表示，自己有私下問過趙少康，趙坦言韓的表現「真的有讓他感動」，畢竟很多人勸他出來選是一回事，但「勸他」跟「幫你掃除障礙」又是另一回事。

談到趙少康會不會參選到底？陳鳳馨認為，若國民黨用技術問題「卡趙」，趙也不會去強求，但從大的戰略角度而言，除非趙自己不想，否則他不會重回國民黨、再次撩動政壇，何況趙也明確表示，宣布參選黨主席的那一刻，他就會辭去目前所有媒體相關工作。

至於國民黨立委林為洲「反對量身訂做」與黨中央「資格不符」等說法，到底江啟臣敢不敢對趙少康說不？陳鳳馨表示，母法部分，只要江願聘趙為中評委，趙並沒有資格不符，也就沒有「量身訂做」的問題；細則部分，那些時間上的限制，其實是為「量身訂做要阻擋別人」的，他身為評論者不好意思評論競技場上的人，但她呼籲競技場上的人必須去看大格局，當格局愈大、愈能從戰略角度去思考愈是能感動人，一旦落入技術上去計較「差一天、差五天、差一個月」，那就會削弱所有支持者的信心，現在國民黨最重要的就是「時勢」，若趙激起了基層的這股「勢」，那江即便是個好人、優秀政治明星，也無法阻擋這整個大趨勢。

(中時新聞網)