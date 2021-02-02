【愛傳媒陳玲玲專欄】想念京都，喝著咖啡，吃個糰子，晃蕩。疫情不能出國，看日劇「想在京都小住」「京來京都了」！看劇中京都美食 尤其療癒。

「想在京都小住」講一個辭職的年輕女孩去京都看舅公，長期居住在京都、生活十分講究的舅公交給她他親自手繪的地圖，上面記錄的是讓「大叔」懷念、讓「年輕女子」驚喜不可思議的京都！每天都會幫舅公去不同的小店買各種各樣的東西。

京都的美食人文地圖也就此展開！

京都的臨街舊書店、WEEKENDERS COFFEE及鐮田川魚、屋山本炸油豆腐、麩嘉本店、大黑屋鐮餅本鋪等老店都出現在劇中。

有點像小型京都紀錄片，整個劇貼近當地人的生活，喚起我在京都旅行的回憶，看起來很溫暖，給我很舒服的感覺，很喜歡這種感覺。

有一種只有來住京都才知道的魅力！另一部剛上映的日劇《京來京都了》，講一個年輕女孩來京都看12年都沒有取得聯系的爸爸。

看到劇中女孩吃著冒著煙的烤麻糬，坐在古老的小鋪前喝著茶，恨不得立馬飛到京都住上一個月！

劇中有段對話很有趣，造酒屋第四代傳人和女孩説他的店，「前前後後只不過100年罷了，在京都這個地方也就是家沒開多久的新店剛開不久的店」，記得在京都我吃過超過一千年歴史的烤麻糬，難怪劇中出現了這樣的對話！

想念在京都的鴨江、花見小路、老鋪、一百一十多年的豆大福（FUTABA）紅豆麻糬、五百四十年多的御用蕎麥麺「本家 尾張屋」、超過一千年的老店「通圓茶屋」「一文字屋和助」炭火直燒烤麻糬，簡單樸素，懷舊口感！

京都的緩慢生活令人嚮往！京都的老鋪令人懷念！專心做好一件事，充滿職人精神。

想起小津安二郎的一句話「我是賣豆腐的，所以我只做豆腐」。

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)