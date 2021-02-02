IC設計廠聯發科今天宣布，推出新款5G數據晶片M80，支援毫米波（mmWave）和Sub-6GHz雙5G頻段，今年將送樣客戶。

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，依據5G市場發展，聯發科在高低頻段中做了前後階段性布局的策略選擇，之前推出的5G數據晶片M70在Sub-6GHz低頻段搶得市場先機。

隨著時間推移，毫米波市場在北美逐步成長，徐敬全說，聯發科推出M80積極搶市。在獨立組網（SA）和非獨立組網（NSA）下，M80最高下行速率可達7.67 Gbps，上行速率最高為3.76 Gbps，並擁有雙5G SIM卡、雙5G NSA和SA網路以及雙VoNR等技術。

M80適用於手機、個人電腦、攜帶型寬頻無線裝置、用戶端設備、工業物聯網應用等各類裝置，聯發科預計今年送樣客戶。

聯發科5G晶片系列產品，還包含即將於今年上市的5G個人電腦晶片T700，及適用於5G固定無線接取和移動熱點的T750。（編輯：楊凱翔）1100202

(中央社)