【愛傳媒陳朝平專欄】中央社倫敦31日綜合外電報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情從大陸延燒至全球，至今無放緩跡象。專家示警，大陸立百病毒疫情也有造成大流行（pandemic）的風險，且這種病毒致死率高達75%。

中央社還真是冥頑不靈！拜登都簽署備忘錄禁止稱呼武漢病毒了，中央社居然拒絕與美唱和！

再一細看，乖乖！甚麼時候大陸又爆發了新的疫情？而且，致死率這麼高？新冠肺炎疫情還在高峰，下一波疫情緊接而來，真會把人給嚇死了！

繼續往下瀏覽，中央社新聞報導的「來源」是總部設在荷蘭、由英國和荷蘭等國家出資的非營利組織「藥品可及性基金會」（Access to Medicine Foundation）。該基金會近期發布的一獨立報告。

基金會執行長耶爾（Jayasree KIyer）在接受媒體訪問時強調，《中國的立百病毒（Nipah virus）疫情可能有引發下一場大流行的風險》。

中央社的報導，不是社內記者採訪所得，而是綜合了外電報導，主要來源應該是英國的衛報（Guardian）。

上網查看，衛報標題的重點是強調全球大藥廠對於下一波大流行的疫情，都還沒有準備好。

內文雖然引述了基金會執行長強調大陸立百病毒疫情可能引發大流行，但從頭到尾，衛報記者都沒有進一步說明所謂大陸立百病毒疫情的5個W和1個H。

換言之，所謂大陸立百病毒疫情，究竟是甚麼時候？在甚麼地方？病毒傳染的途徑是甚麼？有多少人感染了？又有多少人因此身亡？

75%的致死率是如何計算得來的？基金會執行長如何得知大陸有立百病毒疫情爆發？道聽途說的？吹哨人密報的？經世衛組織、還是經大陸衛生當局證實了？

上述這些新聞報導的基本「要素」，衛報的報導，全部付之如闕，很難相信這報導是出自於素賦聲譽的衛報。

而作為國家通訊社的中央社，竟然也不察，囫圇吞棗地將基金會執行長的危言聳聽寫進了導言裡！

幸好，中央社的標題寫的是「專家示警立百病毒有大流行風險 致死率高達75%」，沒在大標裡凸顯「大陸立百病毒疫情」！

我好奇地上網瀏覽，隨手檢視了一下其他國外媒體的報導。

斯洛伐尼亞Akutal廣播電台的報導，似乎是改寫衛報的報導，內文也引述基金會大陸立百病毒致死率高的說法，但大標題只提及「立百病毒威脅浮現，藥廠尚未準備好迎戰」。

倒是阿拉伯衛星電視台（AL ARABIYA）的報導，標題就大辣辣地寫著：「大陸爆發致死率高達75%的立百病毒疫情，有可能成為下一波大流行的疫情」。還真不知道，阿拉伯的媒體居然也如此地「逢中必反」呢！

對於英國衛報的報導，幸好中央流行疫情指揮中心發揮了「知、止、定、靜」的效力。指揮中心稱，安啦！咱都有監測國際疫情並進行風險評估，也有應變準備。

指揮中心發言人莊人祥平心靜氣地指出，立百病毒的主要自然宿主是蝙蝠，1999年曾在馬來西亞和新加坡有疫情，2011年在孟加拉也有疫情。

壓根兒沒提到大陸爆發立百病毒疫情，打臉中央社，也遠距打臉了「藥品可及性基金會」和英國衛報。

報告完畢，四點感想：

第一，國際重量級媒體，如英國衛報，也不可輕信！第二，西方世界以外的媒體，其新聞報導，需多查證！第三，中央社翻譯外電也應反覆查證，外國月亮不一定比較圓！第四，疫情指揮中心沒有跟著新聞走，堅守專業，安定人心，記上一功！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)