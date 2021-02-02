國民黨革實院長羅智強昨與「罷瑤 (民進黨立委)三劍客」北市議員汪志冰、陳重文、張斯綱成立罷瑤總部，發動罷免第一階段連署，今早又在臉書宣布由他的助理楊植斗擔任罷瑤總部執行長。楊植斗今天公布期程說，若年後可順利遞交3000份連署書，今年8月28日天母北投鄉親有機會拿到公投、罷免兩種選票。

「罷瑤執行長，楊植斗參戰！給楊植斗一個讚。」羅智強說，除了昨天發佈「罷瑤三劍客」之外罷瑤總部也設立執行長 楊植斗，統整行政庶務，有關罷瑤的大小事，全都可以問他！

楊植斗今天公佈罷瑤期程說，如果我們能在年後順利遞交3000份連署書，就可以向中選會訴求「公投綁罷免」。

楊植斗表示，天母、北投的鄉親在今年8月28日有機會拿到兩種選票，一種是反萊豬、公投綁大選的公投票，一種是萊豬立委吳思瑤的罷免票，今年公投日就照吳思瑤所期待的，咱們來場直球對決，「不想吃萊豬，思瑤一定輸。」

(中時 )