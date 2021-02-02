2月一開始就處在水逆中，本次水星逆行於水瓶座，一直要到2月21日才會恢復順行，這期間交通、溝通、電子產品損壞、交易等都有可能出現問題；另外我們也會明顯感受到與人相處、合作越來越不順利，很難互相體諒，事業上也容易遇到愛出風頭，事情又做不好的同事，搞得你還要替他收拾爛攤子。

命理專家艾菲爾老師在公布本月星座運勢時，就特別點名「水瓶、雙子、獅子、處女」為水逆重災星座，提醒萬事一定要小心。但好消息是，金星會在2/1及2/25分別進入水瓶座、雙魚座，為占星中第二大吉星的「金星」進入水瓶命宮後，多少能減緩水逆衝擊。

而2/25金星進入雙魚後，愛情運會變得更加浪漫、夢幻，此時很適合給伴侶、或暗戀曖昧對象一個甜蜜驚喜喔！快來看看12星座在2月的運勢吉凶，記得要同時參考太陽、上升！

▍白羊座

守護星「火星」持續維持順行，為白羊帶來好消息，本月你雖然不至於有一夜暴富、天掉餡餅的大好運，但整體而言也算是平順穩定了，甚至守護星也幫你躲過一些水逆衝擊，可以說是走趨吉避凶的好運了。

另外受到「金星」影響，單身、特別是已到適婚年齡的白羊會特別的想要脫單，請你要把握2/3立春及2/14情人節，操作招人緣、招桃花秘法，也要喝月老茶，才能替自己更快迎來愛情好運喔。

▍金牛座

金牛2月的運勢是先苦後甘的，上半月受到水逆影響，工作發生許多變動，這讓習慣守舊的你，又得花上好長一段時間去適應。幸好2月21日水星恢復順行後，「木星」、「金星」雙雙為你帶來好消息，特別是事業運更是鹹魚翻身！

上半月的變動終於塵埃落定了，你可能獲得升職加薪的機會，或是調到同事好、發展性也更好的部門；求職的金牛也有好消息，能順利找到理想的新工作，並且很快就能得心應手，這種塵埃落定、一切穩定的感覺，讓你感到安心又踏實。

▍雙子座

雙子在2月受守護星「水星」逆行的影響特別深，請你出外時一定要注意交通安全，因為你很可能犯車關；另外過年返鄉也要確認好自己的交通工具、車票機票等等，最好再三檢查，時間地點都要注意，免得不小心疏忽而錯過了。至於出遊玩時也要注意安全，不管是財物、或自己的健康都要管理好，才能擁有平安愉快的新年假期。

▍巨蟹座

巨蟹本月在「太陽」、「金星」影響下，你特別旺另一半，不管對象遇到什麼事業或財務上的困難，你都能順利帶給伴侶好運氣，讓事情很快就能遇見轉機、否極泰來。這種1+1大於2的好運氣可不是每天都有的喔，請多多把握吧！

另外已經成家立業的巨蟹，若想增強自己的家宅運的話，可以在2月3日當天操作「立春存錢」秘法，讓你與家人今年的運勢都能順利昌旺。

▍獅子座

獅子雖然是水逆第2受災戶，不過幸好2月吉星「太陽」、「金星」皆在你的夫妻宮照拂，大大提升你的感情運勢，特別是有伴者，雖然仍是有小吵小鬧，但在太陽、金星幫助下，也算是很快就合好，甚至有越吵感情越好的趨勢喔！

如果與伴侶吵架了，記得準備點浪漫驚喜給對方，相信你們很快就能恢復甜蜜。特別太陽就是你的守護星，本月你能在伴侶的牽線下認識一位貴人，他能幫助到你的事業、未來，提供你一個賺錢的好機會，讓處在水逆期的獅子，終於是盼到好消息了。

▍處女座

同為守護星逆行的處女，本月健康運與工作運都偏弱，提醒可以安排場健康檢查，平常上班時也要注意健康管理，小心別被同事、客戶傳染感冒了。幸好下半月「金星」會進入夫妻宮，處女的愛情運將能突飛猛進！單身者能認識一位浪漫溫柔的對象，這與你過去結識的朋友都不太一樣，令你對這段新戀情也是感到驚喜又特別；有伴者關係甜蜜穩定，可以在情人節當天向月老奉茶，會使你們感情更加增溫喔。

▍天秤座

天秤在2月遇到水逆影響你的愛情運勢，千萬要小心跟另一半一言不合就起爭執，因溝通不佳而產生誤會，這種彼此嫌惡的感覺，一定要及時化解，免得變成心中無法抹滅的陰影丶隔閡。更不要把「分手」二字掛在嘴邊，常聽說：吵架時沒好話，但說著說著難保哪天就成真了，所以如果不是真心想分開，這兩個字就不要說出口。單身的秤子，別急著在2月想脫單的事，月老沒空幫你牽線，還是想想過年期間返鄉，該如何應付婆婆媽媽的犀利問候吧。

▍天蠍座

天蠍進入2月要多注意與家人的互動，生活重心，會落在家庭和居家這個領域。目前你可能正在打造一份屬於自己對家庭幸福與安全感的渴望，也可能是離職後，暫時回家探望父母，或是可能正處於人生中的最低潮，你的內心渴望家庭丶親人的多方面支持與幫助，總之「家」這個概念，在2月對你來說特別的重要。至於感情方面，就在此時，你正在尋找的靈魂伴侶已經出現了，很有可能是你從前沒有注意到的熟人，經過再次相遇，你們將碰撞出愛的火花。

▍射手座

2月份的水逆時期，射手在工作上真的不要鐵齒，用電腦辦公的人，不管工作完成到什麼階段，都要提醒自己不定時的儲存檔案，免得面臨電腦無端當機時，重要檔案遺失，不只是你所付出的心血都將白費，還會被長官罵個臭頭，無法好好過年。2月的職場上也要注意與同事的互動，職場小人不少，自己的工作範圍盡力去完成，不是你的事盡量不要去淌混水，不然到時候，人家開開心心回家過年，你卻留在公司苦哈哈的幫人背黑鍋。

▍摩羯座

魔羯一進入2月等於進入了一個非常忙碌的時刻，工作、家庭、生活各種重要的事情都擠在這個月份，有一種時間不夠用的感覺。工作上應酬、外務增加，許多客戶、合作廠商都必須趕在農曆年前將關係打點好，所以這個月開銷大增。雖然如此，但這也不失是一個突破與奮起的重要時刻，已經低迷消極好一陣子的魔羯，趁著農曆年到來之前，必須有所改變並對未來有嶄新期望。現在開拓的這些人脈，都將在未來成功的道路上與你互相扶持。

▍水瓶座

2月1開始，水瓶就陷入泥淖之中，水星在你的命宮逆行，讓你覺得做什麼事都好像使不上力，每天莫名覺得心很累。工作方面，很有可能因為你的一時不察，犯下不可逆的錯誤，導致職位難保；愛情方面，少了與另一半相處的時間，讓另一半心生不滿。所幸大吉星「木星」也停留在你的命宮，讓你遇到糟糕的事時，都能夠化險為夷，時即有貴人相助，等到月底（2月21日）水星順行，你的運勢又會漸漸回穩。

▍雙魚座

進入2月的雙魚，你最近有點身不由己的感覺，很多事情都被迫按照大環境的要求與價值，逼著你一再妥協和順從，這種感覺很不舒服，可是你又不知道該跟誰溝通與反應。講了，又怕別人覺得你挫折忍耐低；不講，就只能悶在心裡自己受苦。最近建議你應該規劃一個運動習慣，這樣可以幫助你緩解情緒壓力和內心挫折。農曆新年就要到了，返鄉與家人團聚，也能讓你心中的壓力釋放。關於感情，建議在家人的安排下相親，會有不錯的對像出現，找個年紀比自己大的最好。

(中時新聞網)