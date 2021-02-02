工作忙碌一整天，大家或多或少都曾有腰痠背痛的經驗，多數的腰痠背痛與搬重物、姿勢不良有關，通常稍作休息後可逐漸緩解。然而，有些關節炎可不單純，症狀會一直持續，千萬不能輕忽。

恩主公醫院過敏免疫風濕科主任郭孝齡醫師指出，當體內的免疫系統錯亂時，持續產生抗體及細胞激素侵犯組織器官，使身體持續發炎，就可能是所謂的自體免疫性關節炎，常見症狀為關節紅腫熱痛或晨僵，若延遲就醫，嚴重恐導致不可逆關節變形與相關共病，如虹彩炎、乾癬、發炎性腸道疾病、心血管疾病等。

目前臨床上常用藥物如非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）、類固醇、免疫調節劑、生物製劑。醫師會依患者病況搭配不同的藥物組合。隨著醫學技術進步，近年已發展出多款治療自體免疫關節炎且獲健保給付的生物製劑，及早使用除可緩解關節症狀，亦可同步預防相關共病產生。

●晨間僵硬、緊繃要提高警覺

郭孝齡主任解釋，常見的自體性免疫性關節炎包含類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡等。類風濕性關節炎好發於50歲以上中年婦女，早期症狀包含早上起床時手腳小關節僵硬、腫脹發痛、痠痛無力及轉成慢性關節發炎等，嚴重可能破壞關節軟骨和骨頭。

僵直性脊椎炎則好發於20～30歲年輕成年男性，初期症狀不明顯較難立刻察覺，症狀通常有晨起後下背疼痛、背部晨僵超過半小時，但隨著身體開始活動後可稍獲緩解；乾癬性關節炎常好發於40歲左右之乾癬患者，皮膚病灶主要於頭部及四肢軀幹外側，是乾癬最主要的併發症，據統計約有3成乾癬患者會併發乾癬性關節炎，常見症狀如關節紅腫熱痛、腳後跟疼痛、指甲小凹洞指甲下黃色油滴狀等。

晨間僵硬、緊繃要提高警覺，可能不是一般關節炎。(圖/照護線上提供)

一般關節痠痛通常休息後可改善，但自體免疫性關節炎則是休息後也不見得改善。郭孝齡主任指出，患者每天早上起床時會感到關節僵硬、緊繃、腫脹，甚至活動度受限，平時能夠做到的動作，可能難以達成，甚至沒辦法握緊牙刷、擰毛巾穿內衣套襪子等，對日常生活造成很大困擾。

「因為身體處於慢性發炎的狀態，患者會感到莫名其妙的疲倦、吃不下飯、精神不濟，睡眠又不好。病情較嚴重的時候，也可能會發燒。」郭孝齡主任表示，「如果有持續六週以上的關節不適，最好要就醫檢查。」

郭孝齡主任提醒，若患者放任關節處持續發炎，關節可能遭到侵蝕，而逐漸變形、甚至失去功能。及早發現、及早治療，才能避免關節遭不可逆的破壞。

●自體免疫性關節炎 共病種類多

郭孝齡主任提到，自體免疫性關節炎源於體內免疫系統失調，除造成關節炎症狀，還會影響其他器官，引起多種共病。常見共病包括心肌梗塞、中風、糖尿病、高血脂、骨質疏鬆、肺纖維化、虹彩炎、鞏膜炎、貧血及發炎性腸道疾病等。罹病時間愈長、愈晚接受治療，就有愈高的機會出現共病。因此自體免疫性關節炎患者不僅應及早治療關節炎症狀，同時也要注意關節外症狀，以降低共病症對日常生活的影響。

自體免疫性關節炎的共病種類多。(圖/照護線上提供)

郭孝齡主任說：「台灣很多患者會尋求民俗療法，因而延誤就醫的最佳時機，患者缺乏適當的治療，就會增加出現共病的機會，故及早正確至過敏風濕免疫科就診很重要。」

●發炎性關節炎治療、保養重點

郭孝齡主任分析，自體免疫性關節炎的治療目標除減輕症狀，也要調節體內免疫功能、緩解發炎。常用的治療藥物包括非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）、類固醇、免疫調節劑以及生物製劑。醫師會根據患者病情嚴重程度，搭配不同的藥物組合。近年來隨著醫學技術進步，已發展出多款用於治療自體免疫關節炎的生物製劑，可說是革命性的治療，利用更精準的治療機轉，提供患者更好的治療成效。

自體免疫性關節炎的保養重點。(圖/照護線上提供)

郭孝齡主任補充，雖然治療「武器」多樣，但仍需配合醫師治療才能發揮較佳的效果，其中，治療的時機點是關鍵，早期發現、早期介入、持續治療，才能降低出現共病、失能的機會；此外患者日常生活的配合也很重要，倘若繼續抽菸喝酒、體重過重，治療成效也都會打折。

郭孝齡主任分享，「多年前門診有位類風濕性關節炎的女性患者，起初醫師先安排她服用三個月的藥，但成效不佳，經與醫師討論，改自費使用當時尚未獲健保給付之生物製劑治療。除了生物製劑的優秀成效，該患者也很注重自己的健康，相當積極配合醫師治療，至今已穩定追蹤了二十年，病情控制得很穩定，平時可享受與一般人無異的生活。」

目前健保對於這類生物製劑採有條件給付，若患者病情符合給付標準，醫師即可協助申請使用，及早搭配使用生物製劑，除可緩解自體免疫性關節炎造成的發炎，保護關節，亦可提早預防相關共病產生。

因自體免疫性關節炎屬於自體免疫疾病一環，建議患者平時最好維持規律作息、避免熬夜。規律運動有助維持關節活動度，建議每天至少三十分鐘，郭孝齡主任說，「通常會建議患者找到自己喜歡的運動，才會比較持久」。

飲食方面應以營養均衡為原則，盡量減少糖份及重口味飲食、加工食品的攝取，此外也應避免隨意進補，這些補品中可能含有讓關節發炎加劇之食材，建議食用前可先與醫師討論，以免治療成效功虧一簣。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)