苑裡舊社汽機車車禍 騎士受困車底命危 09:162021/02/02 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苑裡鎮舊社里2日上午8時許，發生1起汽機車車禍，1名機車騎士受困車底，失去生命跡象。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苑裡鎮舊社里2日上午8時許，發生1起汽機車車禍，1名機車騎士受困車底，失去生命跡象。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣苑裡鎮舊社里2日上午8時許，發生1起汽機車車禍，消防局回報現場為機車與自小客車擦撞，1名機車騎士受困車底，失去生命跡象，消防人員協助騎士脫困後，緊急送醫急救，詳細事故原因有待警方調查釐清。 苑裡鎮舊社里14鄰1處路口2日上午8時許發生車禍，消防局指出，現場為1機車與1小自小客車擦撞，機車騎士受困車底，意識昏迷，消防人員到場協助脫困，發現騎士已無呼吸心跳，緊急送往苑裡李綜合醫院搶救。 警方處理事故中，車禍如何發生仍有待進一步調查釐清。 布條掛校園 挺捷罷捷踩紅線 伺服器、車電撐腰 神達Q1不淡 (中時 ) #舊社 #騎士 #車底 #受困 #苑裡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶片短缺引爆提前購車潮 1月車市衝5.1萬輛 十年最狂 04:102021/02/02 財經要聞 5G夯 國巨、凱美蓄勢待發 04:102021/02/02 證券．權證 車市走旺 佳凌上半年產能全滿 04:102021/02/02 證券．權證 醉撞3車如恐攻 殺人罪關12年半 04:102021/02/02 社會新聞 春節車潮將湧現 北市壅塞路段、交通疏導措施公佈 11:482021/02/02 生活 車商憂 考驗年後才開始 04:102021/02/02 財經要聞 宏佳騰揪伴 組車聯網聯盟 04:102021/02/02 產業．科技 1分鐘讀財經》供不應求 DRAM合約價全線上漲 08:162021/02/02 財經 國道2車突追撞 他神技驚險穿越妻嗲喊：老公好厲害 10:152021/02/02 搜奇 新聞早班車》男被輾斃 倖存女遭警冷嗆不會閃 07:112021/02/02 政治 男被輾斃 倖存女遭警冷嗆不會閃 04:102021/02/02 社會新聞 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 賓士跑車掛軍牌遭民眾直擊 身價990萬敞篷上路真相曝光 - 社會 野蠻女友當街甩巴掌、踢下體 目擊民眾：往死裡打 - 社會 買家網購情趣用品心得照太18禁 網暴動求見本尊：莖為天人 - 社會 男女路邊奇葩體位喇舌 網笑虧：這腰力床上還得了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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