苑裡鎮舊社里2日上午8時許，發生1起汽機車車禍，1名機車騎士受困車底，失去生命跡象。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮舊社里2日上午8時許，發生1起汽機車車禍，消防局回報現場為機車與自小客車擦撞，1名機車騎士受困車底，失去生命跡象，消防人員協助騎士脫困後，緊急送醫急救，詳細事故原因有待警方調查釐清。

苑裡鎮舊社里14鄰1處路口2日上午8時許發生車禍，消防局指出，現場為1機車與1小自小客車擦撞，機車騎士受困車底，意識昏迷，消防人員到場協助脫困，發現騎士已無呼吸心跳，緊急送往苑裡李綜合醫院搶救。

警方處理事故中，車禍如何發生仍有待進一步調查釐清。

(中時 )