有「小金城武」美稱的男星呂金象，因為合約糾紛暫時退出演藝圈。呂男對前東家「宏威國際」提起民事告訴，主張宏威未依約付錢，公司老闆甚至對他性騷擾，請求解除契約，台北地院審結，判呂男勝訴，可上訴。

今年29歲、海軍退役的呂金象，因為「儀隊金城武」的新聞，接到了許多經紀公司邀約，簽約之後，於2017年演出電影《紅樓夢》主角，深受同志族群喜愛，後來卻因為合約糾紛，不能再接演藝工作，斷了收入，曾任職房仲，後來又到友人的停車場工作維生。

呂金象提告主張，2016年9月1日與宏威簽訂協議書，約定每月給他1萬5000元，並栽培他的演藝技能，他則授權宏威獨家代理權，但宏威未依約給錢，宏威老闆又對他有性騷擾行為，雙方信任關係已蕩然無存，遂請求確認雙方契約關係不存在，時間點以本件起訴狀送達宏威起算。

宏威反駁，呂男簽約後有酒駕、無故不出席記者會等違約情形，且擅自告知媒體不再走演藝圈，甚至不實指控被性騷擾，應先賠償違約金，呂男並無解約權利。

法官指出，依照協議書條文，可知是宏威管理、安排呂男國內演藝事務，就演藝收益扣除稅額抽成後，再給付餘額給呂男，另於簽約後前3年每月給付呂男1萬5000元保障金額，第5年後給予紅利回饋，可認該協議書是具有勞務給付性質的契約，應類推適用民法「委任」規定。

法官認為，依據民法「委任」規定，呂男不論有無正當理由，均可隨時終止協議書，本案起訴狀送達宏威時，就可作為呂男終止協議書法律關係的意思表示，雖然宏威稱呂男應給付違約金，但該協議書並未就解約明文約定，且無論有無違約金，都不影響已終止的契約關係，遂判呂男勝訴。

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(中時 )