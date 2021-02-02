胡瓜女兒小禎2007年嫁給整形名醫李進良，但男方婚後多次傳出花心，常被拍到和田欣同框，兩年前小禎、李進良協議離婚，去年正式簽字各自恢復單身。李進良2019年被拍和E乳網紅「鳥鳥」唱歌，最近媒體捕獲李進良近況，可見田欣依舊陪伴在他身邊，成功坐穩紅粉知己寶座。

小禎當年和李進良在美國登記閃婚，後來生下一女，然而李進良後來頻傳與「萬年小三」田欣糾纏，小禎起初不肯回應，強調依舊深愛李進良，2012年卻爆出兩人分居，2017年小禎在臉書開嗆，指臉書的社交功能太多事，常主動問她要不要加田欣當好友，怒斥：「好了沒？臉書白目也要有個程度！都第4次了！為什麼要硬拉我跟小三做朋友，我～不～想～」。

田欣常被拍和李進良約會。（圖／翻攝自胡小禎臉書）

2年前，小禎和李進良終於協議離婚，正當外界認為田欣有望坐正時，周刊卻拍到李進良與「地表最強奶神」網紅鳥鳥唱KTV，互動就像情侶般親暱，令人好奇田欣反應。而小禎近年也爆出有新桃花，疑和「壁紙小開」丁春霆交往，但她後來澄清沒人追，暫時只想自己一個人生活，否認有新男友，重心仍放在照顧女兒Emma身上。

鳥鳥先前被拍和李進良唱KTV。（圖／翻攝自tamara1228 IG）

據《鏡週刊》報導，李進良離婚後身邊女伴還是大家矚目焦點，上月20日深夜直擊李進良現身市民大道餐廳吃消夜，身旁不見網紅「鳥鳥」，又換來萬年女伴田欣，兩人和一名女性朋友相約吃飯，田欣說話時，李進良也專心聆聽，可見田欣在他心中重要地位，吃完後李進良找來代駕，將田欣送回家後就請代駕離開，而自己則是自行開車回家沒和田欣過夜。

(中時新聞網)