隨著美股反彈，台股封關倒數加權指數2日開高在15,546.69點，政府基金最愛的台積電（2330）開在629元、漲幅近3%，呈現強勁漲勢，追價買盤不斷，帶動大盤持續拉升，指數早盤大漲逾250點，收復月線、最高來到月線15681點。

華爾街似乎甩開散戶投機熱潮衝擊美股出現2020年10月來最大周跌幅的陰霾，由特斯拉及科技巨擘領軍大漲，而在Reddit鄉民將軋空炮口轉向白銀的影響下，遊戲零售連鎖店GameStop漲勢消風、銀礦類股隨白銀飆高。

道瓊工業平均指數2月1日上漲0.76％（229.29點）、收30,211.91點。那斯達克指數上漲2.55％（332.7點）、收13,403.39點。費城半導體指數上漲3.91％（112.91點）、收2,999.99點。

統一投顧指出，國際股市動盪，台股上周亦跌破月線，昨日隨亞股跌深反彈，修正短線過大跌幅。考量春節長假漫漫，台灣疫情持續，節後不確定因素升高，月線之上追價買盤將觀望，壓抑指數表現空間，宜提高風險意識，降低持股比重，保守操作。選股僅建議工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。

(工商 )