一名正妹在臉書分享性感學士服照，只見她上身失蹤，僅用學士服的領巾蓋住胸部，將姣好身材展露無遺。（圖／fangru_0603提供）

超狂學士服！就讀致理科技大學財務金融系的正妹芳如日前分享學士服照，只見她上半身全裸，僅以學士服的領巾蓋住胸部、下半身則穿著超短熱褲，性感照片吸引超過3千人狂讚，許多網友紛紛祝福她，畢業快樂。

一名大學正妹芳如日前在IG上分享，讀了四年的大學，不就是為了套上學士服和領一張畢業證書嗎？祝福大家六月可以一起準時畢業。並分享「學士服的特殊穿法」，只見她上半身全裸僅披著V字型的學士服領巾，下半身則穿著牛仔熱褲，姣好身材展露無遺。

照片曝光後，吸引許多網友按讚，不少人紛紛大讚，「如果大家拍學士服都這樣拍就好了」、「畢業快樂」、「這才是藝術照」、「我畢業也要這樣拍」。

正妹芳如在IG上分享泳裝照片，展現性感好身材。（圖／fangru_0603提供）

正妹芳如目前就讀於致理科技大學的財務金融系，IG上有1.4萬人追蹤，平常除了在IG上發文分享生活中的大小事之外，偶爾也會穿上泳衣、旗袍等服裝展露性感身材，也因此在IG上擁有不少忠實粉絲。

實際上，過去就讀國立高雄第一科技大學女大生吳欣姿（Effi）也曾分享過學士服的特殊穿法，當時她還開玩笑地說：「這才是學士服的正確穿法！」豪不吝嗇展現性感身材的照片曝光之後，在當時引起網友暴動，不少人直呼，太犯規了！教授看到真的會嚇死。

就讀國立高雄第一科技大學女大生吳欣姿（Effi）也曾分享學士服的特殊穿法，在當時引發網友暴動。（圖／effi_hsintzu提供）

(中時新聞網)