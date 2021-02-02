據中央銀行統計，2018年底以來迄今美元指數貶值6.03%，但今年以來美元指數已經止貶回升，今年以來至2月1日升值0.71%。市場解讀，美元目前貶壓暫時舒緩，但並未有反轉走強支撐。

美國民主黨1月5日贏得參議院控制權，增添未來財政支出的可能性，可望帶動美國經濟展望進一步改善。美元利率驟升，市場重新審視美元走勢，週期性較強的貨幣（歐元、澳幣）則出現回落。聯準會維持貨幣寬鬆政策不變，實質利率低位盤整，美元尚無反轉走強之趨勢，1月小漲0.72%；歐元、日幣、澳元則分別走跌0.65%、1.37%、0.65%。另外，值得注意的是，英鎊因疫苗施打進程順利，經濟復甦展望改善而一枝獨秀，單月上漲0.28%。

在美國政府的運作下，現階段疫苗接種正如火如荼進行，日均施打數量正快速攀升，民主黨超預期拿下兩席參議員後，等同實質控制國會，為拜登新政府推行新政提供穩固支持基礎。日前，拜登政府提出新一輪財政刺激可望高達1.9兆美元。因此，高盛將2021年美國經濟成長率由6.4%上修至6.6%，並認為美元貶值走勢將因經濟復甦強勁帶動實質利率回升而暫時舒緩。另一方面，大摩對美元走勢看法轉為中性，鉅額的財政刺激將進一步提升疫情後美國經濟復甦展望，實質利率如因而顯著回升，將減低美元貶值的幅度。

(時報資訊)