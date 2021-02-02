美股消息面：

1.美國持續推進新冠肺炎疫苗接種計畫，市場看好其經濟前景好轉，周一尾盤ICE美元指數上揚0.37%，報90.955，創下去年12月21日來新高。日圓兌美元徘徊在105價位附近，創下去年11月中以來新低。歐元兌美元下跌0.57%，報1.2069美元。瑞士法郎兌美元下跌0.66%，報0.8967瑞郎，創兩個月來最低價。

2.上周公布的數據顯示美國原油庫存下滑，以及美國東北部正遭逢強烈暴風雪侵襲，導致冬季燃油需求升高，周一美國期油上漲1.35美元或2.6%，為每桶53.55美元。布蘭特期油漲1.31美元或2.4%，為每桶56.35美元。兩大指標期油1月都上漲近8%。高盛預期油市供應將趨於緊俏，到今年夏季油價可望站上每桶65美元。

3.散戶大軍將關注焦點從GameStop等被大舉放空的股票轉向白銀，周一白銀價格連漲第3天，紐約3月期銀收漲2.5美元或9.3%，報每盎司29.418美元，盤中一度漲13%，報每盎司30.35美元，創下2013年2月來新高。4月紐約期金收漲13.6美元或0.7%，為每盎司1863.9美元，盤中最高站上1874.8美元。專家提出警告表示，黃金價格相對受抑的表現，可能意味著白銀漲勢恐無法持續太久。鉑金收漲5.3%，報每盎司1,129.28美元；鈀金漲0.9%，報每盎司2,246.28美元。

4.美國供應管理協會（ISM）公布1月製造業指數為58.7，不如市場預期的60與去年12月的60.7。製造業投入物價分項指數為82.1，低於市場預期的77。

5.美國去年12月建築支出攀升1%，超出市場預期的成長0.9%。

6.IHS Markit美國1月製造業採購經理人指數（PMI）終值為59.2，高於初值59.1與去年12月的57.1。

(時報資訊)