高雄補助策略性產業，凡是新增投資金額達3,000萬以上，或是新聘本國勞工30人以上者，都可申請融資利息等補助，高雄經發局2日表示，針對半導體等7大重點發展產業，再加碼提供優惠補助，鼓勵聘用高階、高薪人力，每人每年再補貼18萬、最高100人，希望吸引更多高階企業投資高雄，推動高雄彎道超車，朝亞洲高階製造中心大步邁進。

高雄經發局長廖泰翔2日指出，高雄「促產獎補助」，從2013年迄今，已核准111案、促成近450億元投資落地、創造超過1.3萬個就業機會。

高雄推動的「促產獎補助」辦法，凡是符合策略性產業，新增投資金額達3,000萬以上，或是新聘本國勞工30人以上者，即可申請融資利息、房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資等補助，110年度「促產獎補助」起受理申請至3月31日止。

他說，今年為了配合中央5＋2及6大戰略產業政策，加速高雄產業升級轉型，特別針對數位內容、生技醫藥、醫療器材、資通訊、智慧電子、半導體，以及符合策略性產業，且在高雄執行，獲中央政府獎助、計畫總經費達3,000萬元以上的研發計畫等7大重點發展產業，加碼提供優惠補助。

廖泰翔表示，新增的半導體等7大重點發展產業加碼補助，每人每年再補貼18萬、最高100人，以鼓勵企業聘用高階、高薪人力。

此外，今年還放寬門檻為新增投資1,000萬元以上，或新聘本國勞工10人以上者，即可申請，希望吸引更多高階企業投資高雄，推動高雄彎道超車，朝亞洲高階製造中心大步邁進。

全球光電用保護膜領導日商東麗尖端薄膜表示，2013年因應全球LCD市場高度成長，加上高雄提供優渥的促產獎補助，協助公司降低初期的建置及人事成本，因此，來台就選擇進駐南科高雄園區，並斥資12.45億打造新廠、聘用百位台日優秀人才，業績也跟著強強滾。

(工商 )