根據《ESPN》記者Brian Windhorst報導，勇士與公牛都對鵜鶘控球後衛郎佐鮑爾感到興趣，Brian Windhorst在最新一期節目中直言，鵜鶘已和勇士討論到用烏布雷交換郎佐鮑爾的可能性。

Brian Windhors表示，這已經不是秘密，某種程度上是存在的。鵜鶘本季表現一直很不理想，尤其是防守端，他們打算將後衛放在交易平台上，包括布萊德索、郎佐鮑爾和雷迪克。除了勇士，還有公牛也對「球哥」朗佐鮑爾深感興趣。

儘管Brian Windhorst言之鑿鑿，但對於勇士總教練科爾在最近一次電話採訪時直言，駁斥烏布雷的交易傳言。至於公牛他們可能正在尋找一名組織進攻的後衛來搭檔拉文。

郎佐鮑爾一直苦練投籃技術，如果有機會的話，他的確是有機會在公牛教頭多諾凡的快節奏戰術體系中成長起來。郎佐鮑爾本季場均12.5分、3.9籃板、4.8助攻和1.4抄截，投籃命中率40%、三分球命中率32.1%。

(中時 )