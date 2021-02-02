菲律賓總統杜特蒂今天指控歐洲聯盟挾持2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供應鏈，並抱怨富國讓他們無法保有獲得其所需要的權力。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）在電視上發表談話時說：「這是出價最高者之間的戰爭，他們有能力先付款（購買疫苗）。」

杜特蒂說，「我們並不富裕」，但他向民眾保證，他的政府有足夠資金購買疫苗。

菲律賓迄今通報逾52萬7000人確診，是染疫人數最多的亞洲國家之一，並有1萬807人因此喪命。

菲律賓在疫苗取得進展上落後相同地區的其他國家，馬尼拉當局希望今年能替7000萬人、或全國2/3人口施打疫苗。

杜特蒂表示，問題出在供貨的取得上，因為像歐盟（EU）這樣的強權不僅大量購買疫苗，還揚言要限制COVID-19疫苗出口，特別是阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的疫苗。

杜特蒂說：「阿斯特捷利康被歐盟挾持。」

這家英國-瑞典合資的製藥巨擘上週表示，他們能交付給歐盟的疫苗將比原先承諾的少，引發歐盟強烈反彈。

歐盟目前正尋求一項方案，以監督和授權疫苗出口，如果供貨沒有達到他們需要的數量，就可能禁止疫苗出口。

杜特蒂說：「我們有東南亞國家協會（ASEAN），但我們不像歐盟那麼夠力，我們沒有人脈。」

阿斯特捷利康是菲律賓洽購疫苗的7家製藥廠之一，菲律賓原本期望能透過疫苗全球取得機制（COVAX）取得數百萬劑的阿斯特捷利康疫苗。

(中央社)