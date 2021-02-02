高雄市議員黃捷本周六（2月6日）將進行罷免投票，結果也將揭曉。針對罷免黃捷的成敗，TPOC台灣議題研究中心今日前透過QuickseeK快析輿情資料庫監測觀察，到目前為止，「反萊豬」呼聲高過「反報復」，且綠營地方議員也尚未帶動起反罷免聲量，這2項指標都是左右黃捷罷免「選情」的關鍵因素。

台灣議題研究中心昨（1日）表示，鳳山選區在過去的選舉結果表現，呈現綠大於藍，若僅靠藍軍要罷捷看似不容易，因此罷捷團體主打「反萊豬」爭取中間選民的認同和支持，黃捷則打出「反報復」反制。但據QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，網路上針對罷捷案的討論，截至1月31日止，反報復僅占7%，反萊豬高達18%，差了2.4倍。而罷捷團體31日集結上千名支持者上街遊行，將黃捷和反萊豬連結一起，恐激起反萊豬的民怨，值得注意。

此外，QuickseeK快析輿情分析高雄藍綠政治人物聲量發現，儘管綠營在地政治人物的聲量大於藍營，但網路聲量仍舊低迷、未見起色，雖然網路聲量未必能代表地方熱度，但仍需留意民進黨挺黃捷是否僅流於空戰？也讓人好奇，總統蔡英文雖已下令力挺黃捷，但基層是否有真的動起來？

總而言之，罷捷投票的關鍵在於中間選民的表態和藍綠地方基層的動員，以現下數據分析來看，反萊豬民怨尚未平息，黃捷想訴求反報復，能否引起共鳴有不小難度，且民進黨究竟能否催出綠營支持者熱情？這2項指標是左右黃捷最後命運的關鍵。

(中時新聞網)