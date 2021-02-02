中廣董事長趙少康重回國民黨，為政壇拋下震撼彈，能不能參選黨主席、是否投入2022、2024大選都引發關注。「政治金童」30年後再度回歸，資深媒體人謝寒冰提醒國民黨勿重蹈覆轍，如果再搞分裂、勾心鬥角，那趙少康這次重新再出來就相當不值得了。

1994年台北市長選舉，趙少康代表新黨參選，最後敗給了民進黨陳水扁。謝寒冰在TVBS的政論節目「新聞大白話」中表示，1994年陳水扁嶄露頭角，居然擊敗藍軍為民進黨拿下第一次的台北市長，而那次是因黃大洲、趙少康藍軍自己分裂，如果沒有分裂，外界都認為趙少康一定要贏，甚至往總統路去了。

因為那次挫敗，趙少康慢慢退出政壇，「政治金童」也就消失了。隔了30年，趙少康又回來了，謝寒冰指出，關鍵還是同樣在「藍軍會不會再度分裂」，如果沒有分裂還勉強有個局，但因為現在跟30年前不一樣，過去藍軍一黨獨大，現在態勢剛好相反，就算團結都不見得會贏，何況繼續分裂。

謝寒冰說，其實過去藍軍也受到很多教訓，所以有人願意出來都是好事，可重點是，希望看到的是一個團結的國民黨，而不要出來之後又是各種紛紛擾擾，每一邊勾心鬥角，再搞這些的話，趙少康重新再出來就相當不值得了。

(中時新聞網)