中共中央機關報《人民日報》2日在國際欄目「鐘聲」刊文指出，種族平等來得越遲，種族正義就將越來越遠，種族怒火就會愈燃愈烈。美國種族不公亂象引發大量批評。拜登總統將增進種族平等作為任內四大優先事項之一，《時代》雜誌認為他正面對著「關於種族公正的舉國反省」。事實上，美國公眾需要的是系統性、根治性措施，是真正的行動。

鐘聲稱，當前新冠肺炎疫情正進一步暴露美國少數族裔遭受的「額外」打擊。美國知名傳染病專家佛奇直言：「這次大流行的一個不同尋常方面就是種族之間的不平等。」美國霍華德大學醫學院非洲裔副院長采利婭．麥斯威爾博甚至感嘆：「看看我們這個族群，這裡是食品荒漠、交通荒漠、教育荒漠……一切有利健康的社會因素我們都不具備。」

文章指出，美國少數族裔健康權本具明顯脆弱性，在疫情面前更加凸顯。美國凱撒家庭基金會2020年發布一項研究，2010年到2018年間，非裔美國人沒有醫保的比例是白人美國人的1.5倍、拉美裔更高出2.5倍以上。高昂的醫療費用迫使大批少數族裔放棄治療。即使進入醫院治療程序，少數族裔遭受的不公也未結束。非裔醫生蘇珊．摩爾不久前發布自拍視訊，痛斥新冠肺炎治療中存在種族主義，激起共鳴。

鐘聲引述《紐約時報》報導指出，大量研究表明，非裔病人得到的治療往往不如白人病人。美國有線電視新聞網新近公布調查顯示，美國多個州，白人新冠接種率遠高於少數族裔接種率，部分州白人接種率甚至是少數族裔的3倍以上。

文章表示。經濟方面，美國少數族裔面臨的困難更為嚴峻。紐約聯邦儲備銀行資料，去年2月至4月，41％的非裔美國人經營的企業倒閉，同期白人企業倒閉比例為17％。美國「政客」網站日前報導指出，在疫情造成的經濟破壞中，美國少數族裔受到的影響首當其衝，不同膚色群體之間的財富鴻溝已進一步拉大。

鐘聲指，報導分析認為，非裔美國人一直面臨著一種「有據可查的經濟歧視模式」。例如，相比有相似信用狀況的白人，非裔更容易被拒絕放貸，即使獲得貸款，也往往需要支付更高的利息。非裔美國人商會執行長羅恩．巴斯比指出，非裔甚至更難從聯邦政府經濟援助計畫中獲得幫助。

文章說，大量民調結果顯示，美國大多數公眾對種族狀況不滿。但許多與改革種族不公相關的政治決策舉措，卻總遭遇「政治流產」。由於政治極化掣肘，美國政府很難在解決種族問題上有所作為。種族平權活動人士拉沙德．羅賓遜一針見血地指出，在改變種族歧視問題上，美國現在需要的是開始行動，「把話語問題轉化為治理問題」。美國有色人種協進會主席德里克．詹森強調，種族平等需要的不僅僅是表明個人立場，而是「需要一系列明確的結果」。

(中時 )