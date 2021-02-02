一名補習班國文老師日前在班上當眾對一名女學生說「朽木不可雕也！」而被罵的女學生當下竟不是感到難過，而是回應「可以種香菇啊」，讓老師氣得直說要告知父母；女學生的媽媽事後發文說，「當娘的真心覺得妳回得很好，但基於尊師重道，有箭娘來擋、有刀娘來扛。」

該媽媽在臉書「爆怨公社」發文表示，她的女兒日前在補習班遭國文老師嗆說「朽木不可雕也！」沒想到女兒靈機一動竟然回說「可以種香菇啊」；女兒回到家後跟她說老師可能會打電話告知此事，讓她幽默地說「唉，我該說什麼？當娘的真心覺得妳回得很好，但基於尊師重道，有箭娘來擋、有刀娘來扛，明天我還是會乖乖替妳道歉。」

遭老師罵說「朽木不可雕也！」一名女學生回應說「可以種香菇啊」，被媽媽稱讚。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

有網友說該老師當下講出這話不好、有錯在先，勸該媽媽不應道歉，但該媽媽回應當時確切情況不清楚，如果女兒確實出言不遜，「道歉是必然，對老師的尊重是基本教養。」許多網友則留言，「天生我材必有用，朽木尚可種香菇」、「你女兒EQ很好，回得實在太妙了」、「她說得也是事實」、「舉一反三，不錯欸！不過還是要跟小孩說尊師重道的道理啦」、「朽木不可雕也，但可燒、可砍、可種香菇也」。

其實師生之間有趣的互動還不只這一件，高雄市明華國中一名國一生在聯絡簿「請聽我說」欄位畫上「獵人」、「鬼滅之刃」等動漫人物，用來描述當天在校或周末的生活，例如外出遊玩、看懂數學題目、明天要考生物等等，而班級導師剛好就是美術老師，也用精美插圖回應，有趣的「圖戰」引發外界關注。

高雄市明華國中學生在聯絡簿「請聽我說」欄位畫上「獵人」、「鬼滅之刃」等動漫人物，用來描述當天在校或周末的生活，而導師也用精美插圖回應。（資料照）

高雄市明華國中學生在聯絡簿「請聽我說」欄位畫上「獵人」、「鬼滅之刃」等動漫人物，用來描述當天在校或周末的生活，而導師也用精美插圖回應。（資料照）

(中時新聞網)