台南深夜90度甩尾車禍 3男3女不治 撞擊影片曝光

台南市安南區台江大道2日深夜發生重大車禍，一輛轎車高速撞入某塑膠工廠警衛室，車上6人全無呼吸心跳，今天上午8點確定無人生還。警方調查，死者為3男3女，其中有兩對男女朋友，年齡皆約16至22歲間，6人都是同事，向友人借車後一同出遊發生事故，據了解開車的是22歲的王姓男子，本身並沒有駕照，且車上擠了6人超載，目前已聯繫上家人處理後事。

據了解，警方在車上撿到的物品內，一一辨識出乘客身分，經過調查，發現車上6名男女都住在台中，為同一家公司同事，其中還有兩對情侶，大夥日前相約南下出遊，但是卻都沒告知家人，因此凌晨家人接到警方話時，全都不敢置信小孩出事。

據悉，這輛坐有6人的轎車，深夜自台江大道東向西行駛時，因不明原因突然於台江大道二段突然90度甩尾大迴轉，直接撞入某塑膠工廠大門警衛室，車頭全毀，車上3男3女受困。路過民眾目擊後，立刻下車協助報警，並稱「車內不斷傳出痛苦的呻吟聲！」

消防人員獲報趕抵後，首先破壞車體，並以吊車吊離車頂搶救，但車上6人當時均無呼吸心跳。至凌晨1時搶救出車內最後一名女性後，已隨即送往安南醫院、奇美醫院、成大醫院等搶救。警方調查，車上3男3女年齡皆為16至22歲的男女。

據調查，由於地上無明顯煞車痕跡，初步研判因車速過快，突然失控大甩尾後，轎車直接撞入警衛室。但詳細車禍原因，仍有待警方調閱附近監視系統釐清。

(中時新聞網)