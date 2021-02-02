新冠肺炎持續肆虐全球下，日本與韓國新車銷售量，卻都在2021年的第一個月，不約而同地傳出成長的好消息。

日本汽車經銷商協會(Japan Automobile Dealers Association)最新資料顯示，元月日本新車銷售量年增6.8％近38.5萬輛，並且連四個月成長。這也代表目前日本正在各大主要都市實施的緊急狀態，對要買新車的消費者而言並未造成重大影響。

另外，日本元月剔除小型車的銷售量也增6.8％近23.7萬輛。

若按品牌來分，豐田汽車賣出近12萬輛，成長13.8％，而日產汽車業績也成長3.9％，達到2.5餘萬輛。

日本小汽車與摩托車協會(Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association)表示，排氣量不到660CC的小型交通工具，已連四個月銷售成長外，逆勢更大增6.6％為近14.8萬輛。

至於韓國，因為疫情使然，民眾對休旅車需求大增，元月銷售量年增4.8％。

根據韓國五大車廠統計，元月一共賣出約60萬輛汽車，較2020年同期約57萬輛，還要多出3萬輛左右。

數據也顯示，韓國這五大車廠元月份國內銷量年增17％，海外部分也銷量也小增2.3％。

由於現代汽車的高檔車品牌Genesis，其GV70與GV80休旅賣得嚇嚇叫，也讓公司高層表示，將繼續大推休旅車款。目前韓國這些車廠計畫在2021年要賣出708萬輛汽車，比2020年銷售額720萬輛還要少1.7％。

(時報資訊)